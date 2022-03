Mara Venier conduce Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda il 27 marzo su Rai1

Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In il 27 marzo su Rai1. Scopri tutti gli ospiti del nuovo appuntamento in onda dalle ore 14:00.

Mara Venier conduce un nuovo episodio di Domenica In nel pomeriggio del 27 marzo 2022. A partire dalle ore 14:00 su Rai1 va in onda il ventottesimo appuntamento che come di consuetudine sarà suddiviso in due parti, la prima più improntata sull’analisi dell’attualità mondiale mentre la seconda sarà riempita con temi legati al mondo dello spettacolo. Per fare compagnia alla zia Mara arriveranno in studio tanti ospiti ed amici che si racconteranno a lei ed al pubblico collegato parlando di aneddoti, esperienze di vita e della loro carriera.

Tutti gli ospiti che interverranno nell’apprezzato programma televisivo in onda su Rai1 il 27 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi.

Domenica in: la ventottesima puntata in onda su Rai1

Lo show va in onda su Rai1 domenica 27 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 con Mara Venier a fare da padrona di casa del salotto televisivo. La zia sarà degli italiani nella prima parte della puntata tornerà ad occuparsi della situazione che si sta vivendo in Ucraina, con l’intervento di importanti ospiti ed analisti che affronteranno l’argomento con precisione e competenza.

Parteciperanno alla discussione dallo studio Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttrice del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai collegata da Parigi.

In questo spazio ci sarà anche posto per uno degli ospiti di giornata, il cantante Shel Shapiro che intonerà il grande successo di Bob Dylan dal titolo di Masters of war adattato nella versione italiana con il titolo di L’uomo che sa.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 27 marzo

I temi tristi dell’attualità lasceranno spazio a quelli più leggeri e legati al mondo dello spettacolo trattati nella seconda parte della trasmissione.

Nella puntata in onda il 27 marzo 2022 sarà ospite Stefano De Martino in compagnia dei suoi compagni di viaggio di Stasera tutto è possibile Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Torna in studio Arisa, che canterà alcuni suoi successi richiesti direttamente dal pubblico della trasmissione, mentre il ballerino e coreografo Vito Coppola farà ballare la stessa Mara Venier.

Infine di nuovo chiamato in causa Shel Shapiro che presentare il suo nuovo album, e la presenza gradita del regista, politico e scrittore Walter Veltroni che sarà in studio per presentare il suo nuovo romanzo.