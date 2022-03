Mission Impossible – Fallout: la trama, il cast e le curiosità del film con Tom Cruise

Su Italia1 continua l’adrenalinico ciclo con la proposta del sesto capitolo della celebre saga con Tom Cruise. Il divo veste nuovamente i panni di Ethan Hunt nella pellicola dal titolo Mission Impossible – Fallout nella quale deve affrontare una organizzazione segreta che vuole scatenare uno scenario apocalittico con un disastro nucleare. Ethan dovrà quindi recuperare una valigetta con del plutonio radioattivo da mettere fuori portata dei suoi nemici. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1 domenica 27 marzo 2022.

Mission Impossible – Fallout: le curiosità ed il cast della pellicola

Mission Impossible – Fallout è un film del 2018 diretto da Christopher McQuarrie, noto non solo come regista ma anche e soprattutto come sceneggiatore di molti film di successo di Bryan Singer che nel 1996 lo hanno portato a conquistare l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il film I soliti sospetti.

Accanto al protagonista dell’intera saga Tom Cruise c’è un cast d’eccezione ricco di volti noti hollywoodiani come Henry Cavill, celebre ultimo Superman ed avventuroso The Witcher della serie di successo targato Netflix, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Alec Baldwin.

Mission Impossible – Fallout: la trama del film

Ethan Hunt si trova a Belfast quando riceve l’ordine di una nuova missione che lo vedrà impegnato nel recupero di una valigia piena di plutonio, da proteggere prima che possa essere scovata dai cattivissimi che vogliono metterci le mani sopra.

L’agente si metterà sulle tracce di John Lark, un misterioso uomo che tiene le redini di una organizzazione pronta a mettere a ferro e fuoco il pianeta con quel plutonio da utilizzare per delle bombe nucleari. Lo stesso è infatti responsabile del rapimento di uno scienziato esperto in armi nucleari, e così Ethan ha bisogno dei compagni di sempre.

Riforma la squadra con Benji e Luther e lanciandosi sul cielo di Parigi va a caccia di Lark e della Vedova Bianca, un’intermediaria che brama nell’ombra.