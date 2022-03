Soleil Sorge e Sophie Codegoni amiche dopo il Grande Fratello Vip: a Verissimo raccontano il loro rapporto

Al Grande Fratello Vip hanno inizialmente faticato ad andare d’accordo, per poi intrecciare una inaspettata amicizia che ha colto tutti di sorpresa. Soleil Sorge e Sophie Codegoni raccontano oggi pomeriggio a Verissimo il loro rapporto nato a Cinecittà. Le due ex concorrenti hanno consolidato il loro legame fuori dalla Casa e ricordano con il sorriso i durissimi scontri avuti inizialmente nel reality.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni: l’amicizia nata al GF Vip

Inizialmente nemiche nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno saputo appianare attriti e divergenze e creare un rapporto di amicizia.

Le due ragazze sono state grandi protagoniste di questa edizione del reality e oggi pomeriggio, a Verissimo, raccontano a Silvia Toffanin tutte le emozioni di questa esperienza. E, soprattutto, il loro rapporto nato a Cinecittà e consolidato fuori dalla Casa.

Soleil Sorge spiega come, in un reality come il GF Vip, si possano creare rapporti frivoli e rapporti solidi. Il loro, alla fine, si è rivelato decisamente profondo: “Nella Casa si creano tanti legami effimeri e tanti invece molto stretti. Stando in un contenitore come quello è un po’ una bolla. Quindi crei o rapporti che quando esci si sciolgono, oppure come è capitato a noi ci siamo ritrovate.

Ci ha legato tantissimo“.

Soleil e Sophie: il legame nato dopo le furenti liti nella Casa

Tantissimi gli attriti iniziali tra le due, con Soleil che spesso dava la colpa a Sophie di essere immatura: “All’inizio davo la colpa alla sua immaturità o alla distanza di esperienze negli anni. Invece poi con questo affetto fraterno che si è creato ho scoperto che forse proprio quelle cose lì ci hanno legato tanto, andando oltre le esperienze di vissuto“.

Nonostante la differenza d’età, alla fine entrambe hanno saputo appianare le divergenze e la Codegoni ha trovato in lei una preziosa presenza nella Casa: “È stata fondamentale per me, c’era“.

A far discutere, in particolare, era stata la frase espressa dalla Sorge contro Sophie in riferimento ai ritocchini estetici. L’ex corteggiatrice mette subito le cose in chiaro, parlando di quella lite nella Casa che tanto fece scalpore: “Non sono mai stata contro la chirurgia plastica. In quel momento ci stavamo stuzzicando a vicenda“. Sophie, nonostante la durezza di quelle parole, alla fine è riuscita a superarla: “Ha fatto questa battuta ironica, io me la sono presa e da lì è iniziato tutto questo loop di frasi spiacevoli“.