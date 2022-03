Antonio Zequila e Floriana Secondi eliminati a L’Isola dei Famosi: lo sfogo dell’ex gieffina prima di lasciare

A L’Isola dei Famosi viene eliminata una delle coppie più discusse di questa edizione sinora: Antonio Zequila e Floriana Secondi. I due hanno perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e per loro si spalancano le porte di Playa Sgamada, la seconda possibilità per ogni concorrente eliminato. Tuttavia l’ex gieffina entra in crisi ed è assolutamente intenzionata a lasciare definitivamente il gioco.

Antonio e Floriana eliminati al televoto: il “bacio di Giuda” a Jeremias

A inizio reality Antonio Zequila e Floriana Secondi si presentavano come una delle coppie più interessanti di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Tuttavia la loro esperienza in Honduras è durata il tempo di una settimana: la coppia è stata infatti eliminata questa sera, battuti al televoto da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Prima di abbandonare la Palapa, però, entrambi diventano protagonisti di un duplice dibattito. Il primo, in particolare, vede Antonio Zequila puntare il dito contro Jeremias Rodriguez, rivolgendogli il fatidico “bacio di Giuda” e “assicurandogli” così un voto in nomination assieme al padre Gustavo. La scelta è motivata dalle scorie in seguito a un battibecco avuto tra i due in puntata.

Il secondo, invece, vede Floriana Secondi assolutamente intenzionata ad abbandonare il gioco, senza così concedersi la seconda possibilità di gareggiare singolarmente a Playa Sgamada.

Floriana Secondi vuole lasciare definitivamente: “Voglio andare a casa“

“Non sono d’accordo. Siccome il pubblico ha deciso, io voglio andare a casa“: questo lo sfogo di Floriana Secondi, che si nega così la seconda possibilità a Playa Sgamada. Ilary Blasi interviene spiegando come questa sia la regola del gioco e che nella spiaggia secondaria avrebbe modo di gareggiare singolarmente. Ma la sua scelta pare inamovibile: “Il pubblico mi ha mandato a casa e io voglio andare a casa“.

La conduttrice, a quel punto, ricorda a Floriana un fatto risalente a prima dell’inizio del reality: “Floriana scusami, ti ricordo una cosa: sono due anni che tu mi scrivi su Instagram, ci siamo sentite, perché io so quanto tu desideravi fare questa esperienza“.

L’ex gieffina però non si sarebbe aspettata una simile esperienza, legata con una corda ad Antonio Zequila a inizio reality: “Sì, ma non era questa il tipo di esperienza che immaginavo“. La Blasi cerca nuovamente di convincerla, parlando di un patto stretto con lei: “Tu mi hai detto che eri felicissima di fare questa esperienza, ci siamo confidate e mi hai raccontato la tua storia.

E adesso tu, alla prima difficoltà, molli così. Io da te non me l’aspettavo, io e te abbiamo fatto un patto“. In studio interviene anche Vladimir Luxuria, che invita la Secondi a ripensarci, ma la sua scelta sembra fatta.