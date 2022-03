Carta Giovani Nazionale, che cos’è, come si attiva e quali agevolazioni possono ottenere i ragazzi

A chi è rivolta e come si attiva la nuova Carta Giovani Nazionale: tra gli obiettivi, promuovere attività culturali, l'ecologia e l'uso del digitale per i ragazzi.

È arrivata la nuova Carta Giovani Nazionale destinata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 35 anni residenti in Italia. Ecco di cosa si tratta, come si fa per attivarla e quali agevolazioni permette di ottenere.

Carta Giovani Nazionale: di cosa si tratta e chi la può ottenere

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale promuovono la Carta Giovani Nazionale. Ragazzi e ragazze residenti in Italia che abbiano tra i 18 e i 35 anni possono beneficiare di questo nuovo progetto istituito dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

La Carta Giovani Nazionale è una card virtuale gratuita che consente ai cittadini con i giusti requisiti di accedere a sconti e agevolazioni per quanto riguarda attività culturali, beni e servizi di carattere sportivo e del benessere. Oltre che ad alloggi, ristorazione e trasporti. La carta è valida in tutto il territorio nazionale e anche in 36 Paesi europei aderenti al progetto. Per quanto riguarda i servizi e le attività in territorio europeo, però, le agevolazioni riguardano solo gli under 30.

La Carta Giovani Nazionale ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, incentivando la partecipazione ad attività culturali e sportive.

Inoltre, promuove nei giovani e nel futuro di domani, la transizione al digitale e l’ecologia.

Cosa fare per attivare la Carta Giovani Nazionale

È possibile attivare gratuitamente la Carta Giovani Nazionale online in qualsiasi momento tramite l’app IO. Occorre quindi essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID oppure della Carta di Identità Elettronica CIE.

I tempi di attivazione sono immediati e la Carta ha validità sia online che offline in esercenti fisici.

Carta Giovani Nazionale, tutti i dettagli sulle agevolazioni

La Carta Giovani Nazionali, come già detto, consente agevolazioni di carattere culturale, sportivo e del benessere.

Inoltre, alcuni sconti riguardano anche la ristorazione, gli alloggi e i trasporti. Tali agevolazioni sono a carattere individuale e nominativo. Ciò significa che può beneficiarne solo il possessore della Carta Giovani Nazionale (che, appunto, è anch’essa nominativa) richiesta tramite app IO. Non si possono, quindi, cedere le agevolazioni ad amici e familiari.