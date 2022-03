Delitti in Paradiso torna in onda su Rai2 lunedì 28 marzo: le anticipazioni e la trama dei due episodi di serata

Delitti in Paradiso torna in onda su Rai2 nella prima serata di lunedì 28 marzo a aprtire dalle ore 21:20 circa. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi.

Delitti in Paradiso prosegue su Rai2 nella prima serata di lunedì 28 marzo 2022 con la messa in onda di altri due episodi. A partire dalle ore 21:20 il noto ciclo poliziesco ritorna in onda con la nona delle undici stagioni realizzate e che sono già state viste dai telespettatori italiani di Fox e della stessa Rai. Ad intrattenere il pubblico con i nuovi casi da risolvere ci sarà il nuovo capo Neville Parker, che dalla scorsa puntata è subentrato all’amato investigatore Jack Mooney. Il nuovo capo della Polizia dell’isola caraibica di Saint Marie sarà il protagonista dei due episodi in onda su Rai2 dal titolo di Porte chiuse e Fantasmi dal passato.

Delitti in Paradiso – Porte chiuse: la trama

Neville Parker è il nuovo capo della polizia dell’isola e verrà accolto da Madeleine, Ruby e JP ma subito si deve gettare a capofitto nelle indagini per scoprire cosa si nasconde dietro la morte di di Tamish. Parker si presenta con i suoi modi di fare stravaganti, ossessionato dall’igiene e dalla traballante salute cagionevole, non apparendo così proprio adatto alle intemperie dei Caraibi.

Il caso di Tamish lo farà partire in quinta. La donna era a Saint Marie con la famiglia, il marito Charlie, il padre Neil e la matrigna Joanne, per questioni lavorative e tutti lavorano per l’azienda di famiglia.

Si è sentita male ma tornata in camera è stata trovata morta nel bagno, dando per scontato di essersi tolta la vita con l’asciugacapelli.

Sarà Parkera svelare il mistero.

Delitti in Paradiso – Fantasmi dal passato: la trama

Sull’Isola di Saint Maire si svolgono dei corsi di sopravvivenza che affascinano molto i turisti arrivati sul posto. Tra di loro ci sono Malcolm, Casey, Dave e la fidanzata dopo aver partecipato ad uno di questi sotto le istruzioni di Will Arnot, finiscono con l’essere coinvolti proprio nell’omicidio dell’uomo.

Parker sarà il primo ad arrivare sull’isola per indagare tra i campeggiatori che sono i primi indiziati.