Guendalina e Edoardo Tavassi non sono ancora sbarcati all’Isola dei Famosi: svelato il motivo del ritardo dei due fratelli

Sembrava che i fratelli Tavassi dovessero sbarcare all’Isola dei Famosi nel corso della prima puntata, invece così non è stato. La coppia continua a ritardare l’entrata e il pubblico è in fermento per la situazione. Dopo alcune ipotesi fatte sulla loro assenza, sembrerebbe che stasera finalmente sbarcheranno in Honduras per iniziare la loro avventura (ma è solo un’ipotesi).

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo all’Isola: il motivo del ritardo

I fratelli Tavassi potrebbero sbarcare in Honduras nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, in programma per questa sera 28 marzo 2022. La coppia si è fatta attendere parecchio e molti sono stati i motivi attribuiti al loro ritardo.

A seguito del blocco della partenza della coppia, i telespettatori di Canale 5 si sono subito chiesti se i due avessero deciso di abbandonare oppure se si trattasse di un motivo più serio.

La decisione di “ritardare” il loro ingresso sarebbe stata presa da Mediaset, secondo alcune fonti. Si tratterebbe dunque di una strategia di marketing televisivo. La volontà della produzione è infatti quella di “razionare” i naufraghi, facendoli entrare poco alla volta e mantenere alto l’interesse del pubblico: anche questa rimane comunque solo un’ipotesi.

Deianira Marzano interviene sulla questione: l’ipotesi Covid

Sul ritardo dell’entrata dei fratelli Tavassi, non poteva mancare il commento di Deianira Marzano. L’influencer molto seguita sui social è conosciuta come la “picconatrice” di personaggi famosi. È solita pungere con le sue critiche ironiche molti esponenti del mondo dello spettacolo.

In una storia Instagram ha scritto: “Come già da settimane al tempo dei posati per Tv Sorrisi e Canzone trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna, si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due.

Per la “signora” nello specifico per questo ancora non li abbiamo visti”.

Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, risponde alle ipotesi

Ma la risposta del compagno di Guendalina, Federico Perna, non si è fatta attendere.

Perna ha infatti infatti pubblicato un post sul profilo della fidanzata in cui ha smentito tutto. Queste le sue parole: “Guenda non ha il Covid. Se l’avesse avuto non avremmo avuto nessun tipo di problema a comunicarlo perché il Covid ce l’ha avuto tutto il mondo. Non sarebbe una cosa di cui vergognarsi. Sarebbe un motivo valido per questo suo non ingresso.

Ma non è così. La produzione mi avvisa ogni tanto sul suo stato di salute. Dove stanno, come stanno. Non la posso né sentire e né vedere. So che sta bene e che ha tanta voglia di entrare. Aspettiamo ancora un po’. Il consiglio che vi dò è di non ascoltare chi parla su Instagram perché vuole fare gossip e sapere prima degli altri. Nessuno può sapere al di fuori dei familiari di Guenda. Vengono avvisati. Non date peso alle parole a chi fa gossip su Instagram . Lasciano il tempo che trovano. È un consiglio”.