Il 7,5% delle famiglie italiane in povertà assoluta nel 2021, cresce il gap tra Nord e Sud: i dati Istat

Secondo i dati preliminari forniti dall'Istat, il 7.5% delle famiglie italiane nel 2021 si trovavano in una condizione di povertà assoluta, in lieve calo rispetto al 2020.

L’Istat ha diffuso le stime preliminari della povertà assoluta in Italia nel 2021. Secondo i dati forniti dall’ istituito di statistica, le famiglie in una condizione di povertà assoluta nello scorso anno sono state il 7,5%, in lieve calo rispetto al 2020, in cui rappresentavano il 7,7%. Gli individui in povertà assoluta, invece, rappresentano circa 5,6 milioni e corrispondono al 9,4% del totale, in linea con l’anno precedente. l’Istat specifica: “Senza la crescita dei prezzi al consumo registrata nel 2021 (+1,9%), l’incidenza di povertà assoluta sarebbe stata al 7,0% a livello familiare e all’8,8% a livello individuale, in lieve calo, quindi rispetto al 2020″.

Ripresa dei consumi, +4,7%

Secondo i dati riportati dall’Istat, nel corso del 2021 la spesa dei consumi è aumentata del +4,7% rispetto all’anno precedente, +2.9% al netto dell’inflazione. Quindi secondo le stime preliminari nel 2021, in una situazione di stabilità della povertà assoluta, la spesa media mensile degli italiani è stata pari a 2.439 euro in valori correnti contro i 2.328 del 2020.

Da sottolineare però la netta differenza tra le famiglie più abbienti (6,2%) e meno abbienti (1,7%). Siamo ancora distanti dai valori del 2019, in cui la spesa media mensile è stata pari a 2.560 euro che corrisponde al +4,7% rispetto al 2021.

La povertà cresce al sud e rallenta al Nord

L’Istat evidenzia come nel corso dell’anno precedente sia incrementato il gap tra Nord e Sud. Nel 2021 le persone povere nel mezzogiorno sono aumentate di 195mila unità rispetto al 2020 (+12,1% del 2021 rispetto all’11,1% dell’anno precedente). Mentre migliora la situazione al Nord, dove si è registrato un miglioramento a livello sia famigliare, da 7,6% del 2020 a 6,7% del 2021, sia individuale, da 9,3% a 8,2%.

La povertà risulta più accentuata nelle famiglie con più figli

Secondo i dati preliminari analizzati dall’Istat, sembra che le famiglie con figli minori risultino quelle in cui si è registrato un incremento della povertà assoluta.

Infatti l’incidenza di povertà assoluta che si è registrata per le famiglie con un solo figlio risulta elevata, pari all’11,5%, mentre per i nuclei familiari con 3 o più figli l’incidenza sale al 20%.

La situazione di povertà assoluta risulta in miglioramento per le famiglie da 2 componenti (da 5,7% del 2020 al 5,0%) e da 3 componenti (da 8,5% a 7,1%). Situazione di stabilità per le famiglie con un anziano, la cui incidenza di povertà assoluta risulta pari al 5,5%, in linea con i valori del 2020 pari al 5,6%.