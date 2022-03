Marco Cucolo spiazza Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi: “Mi voleva far togliere lo slip”. Il retroscena

Il rapporto tra Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo è oggetto di un divertente siparietto in diretta a L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi chiede al ragazzo di esprimere con sincerità cosa pensa dell’attrice e sua compagna di vita. Alla curiosità della conduttrice su “l’ultima volta che ti ha messo in imbarazzo“, Cucolo rilascia una risposta esilarante che provoca la sorpresa reazione dell’attrice: il retroscena.

Lory Del Santo messa alla prova: Marco Cucolo a ruota libera sul loro rapporto

A L’Isola dei Famosi è tempo di scoprire gli altarini di una delle coppie più chiacchierate della televisione e dello spettacolo: Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo.

Il loro rapporto nel reality ha fatto parlare di sé, in particolare, per il carattere estremamente estroverso e chiacchierone dell’attrice, che ha spesso portato il compagno a rimanere in un angolino, senza possibilità di esprimersi. Ilary Blasi e la produzione hanno così deciso, nella puntata di questa sera, di metterla alla prova.

La conduttrice invita la Del Santo a rimanere in silenzio per il tempo di una clessidra, nel corso del quale Marco Cucolo ha la possibilità di parlare della loro storia d’amore. E, in particolare, dei lati nascosti del loro rapporto e di ciò che pensa realmente di lei: libero, insomma, di esprimersi.

Marco Cucolo: la risposta che spiazza Lory Del Santo

Fra le richieste espresse, Ilary Blasi invita Marco Cucolo a svelare un episodio in cui Lory Del Santo l’ha messo in imbarazzo. Il ragazzo ci pensa inizialmente su, per poi rivelare un episodio risalente a pochi giorni fa sull’Isola: “Mi voleva far togliere lo slip davanti a tutti“.

Una risposta che ha generato lo sgomento di tutti, Lory compresa, che ha strabuzzato gli occhi alla risposta del fidanzato.

Cucolo spiega per quale motivo abbia tentato, in un momento di frenesia, di togliersi l’indumento intimo: “Sì, perché bisognava cambiarsi.

Ho detto: ‘Fammi andare da un’altra parte’“. Lory Del Santo spiega come, spesso, il compagno tenda a pensarci su senza gettarsi a capofitto sulle cose: “Ma gli ho detto velocemente, bisogna fare le cose veloci e via, e lui ogni tanto ci pensa. Se la cosa è decisa, si va“.