Precipita da una giostra al luna park: muore ragazzo di 14 anni. È caduto da 120 metri di altezza

Un ragazzo di 14 anni è morto nel parco divertimenti Icon Park di Orlando, Florida, dopo essere precipitato da un’altezza di quasi 120 metri. L’incidente ha coinvolto una delle giostre più famose del luna park, la Free Fall inaugurata lo scorso dicembre.

Sull’incidente è in corso un’indagine ma la pista seguita dagli inquirenti è quella di una falla nel sistema di sicurezza.

Ragazzo di 14 anni muore precipitando da una giostra

Si chiamava Tyree Samson e aveva 14 anni, è lui la giovanissima vittima di un tragico incidente al luna park di Orlando. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino era salito sulla giostra Free Fall, una torre dove i turisti salgono per diverse centinaia di metri per poi precipitare.

Il ragazzo era salito da solo sulla giostra, lasciando a terra l’amico che era con lui e i famigliari; proprio durante la “caduta” il ragazzo sarebbe precipitato. Il ragazzino era ancora vivo al momento dell’arrivo dei soccorsi, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai media locali, Tyree si sarebbe accorto che qualcosa non andava nei sistemi di sicurezza e le sue ultime parole sarebbero state per i famigliari.

Una prima ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea John Mina, l’incidente (avvenuto giovedì scorso) “Sembra essere solo una terribile tragedia“.

Stando ad una prima ricostruzione, la giostra non avrebbe avuto cinture di sicurezza ma solo imbracature di plastica previste per ogni sedile. Tyree è precipitato al suolo dopo appena dieci secondi dall’avvio della giostra; al momento non è chiaro se ci sia un errore umano dietro l’accaduto.

Una delle ipotesi è che i sistemi di sicurezza possano aver sganciato il ragazzo prima del tempo; gli inquirenti stanno vagliano le diverse immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e dai presenti e ovviamente sulla stessa giostra.