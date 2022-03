Vincitori Oscar 2022, tutti i film premiati: da CODA a Will Smith, l’Italia spera grazie a Paolo Sorrentino e Enrico Casarosa

La cerimonia degli Oscar 2022 sta per iniziare: tra i favoriti Will Smith e CODA, l'Italia spera grazie a Paolo Sorrentino e Luca Cimarosa, regista di Luca. Tutti i i vincitori della 94° edizione.

La grande notte degli Oscar 2022 sta per iniziare: la 94° edizione segna il ritorno alla normalità per i premi del cinema, mai come quest’anno funestati da polemiche e scelte dubbie da parte dell’Academy. Tra i favoriti di stanotte – ore 2.00 italiane l’inizio del red carpet, alle 3.00 la premiazione – ci sono CODA e Will Smith. Le speranze dell’Italia sono tutte per Paolo Sorrentino e Enrico Casarosa, regista del film Pixar Luca.

CODA, Will Smith, Dune e Sorrentino: chi può vincere gli Oscar 2022

L’attesa sta per finire e tra pochissimo il cinema avrà le sue nuove stelle. L’edizione degli Oscar 2022 è stata segnata da forti critiche nei confronti dell’Academy, che ha deciso di consegnare molti premi tecnici tramite video e non live al Dolby Theatre di Los Angeles.

Inoltre, ha sollevato dubbi la scelta di far decidere ai social il “Film preferito dai fan”. E ancora: Sean Penn nelle scorse ore ha chiesto di boicottare gli Oscar se non verrà fatto parlare il presidente ucraino Zelensky.

Tanta carne al fuoco, ma spesso il mattino dopo quello che rimane è solo l’elenco dei vincitori degli Oscar: nonostante le 12 nomination, il vero favorito di quest’anno non è più Il Potere del Cane di Jane Campion (che probabilmente vincerà per la regia), ma il piccolo CODA – storia di una ragazza e della sua famiglia di non udenti interpretati da veri attori sordi.

Tra gli attori, quasi certa la vittoria di Will Smith per King Richard, dove interpreta il padre di Venus e Serena Williams, e Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye. Meno probabile la vittoria dei “nostri”: Paolo Sorrentino e il suo È stata la mano di Dio deve vedersela con il giapponese Drive My Car, mentre Enrico Casarosa parte sfavorito con Luca per il Miglior Film d’animazione (il favorito è Encanto).

Tutti i vincitori degli Oscar 2022: Miglior Film, Regia, Attore, Attrice, l’elenco completo

Questa la lista di tutte le nomination di questa edizione degli Oscar 2022 e, in grassetto, i vincitori proclamati nella notte italiana di lunedì 28 marzo 2022:

Miglior film

Belfast

I segni del cuore (CODA)

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Miglior regista

Kenneth Branagh – Belfast

Ryūsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura (The Lost Daughter)

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – A proposito dei Ricardo

Kristen Stewart – Spencer

Miglior attore non protagonista

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – I segni del cuore (CODA)

Jesse Plemons – Il potere del cane

J. K. Simmons – A proposito dei Ricardo

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley – La figlia oscura (The Lost Daughter)

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

Migliore sceneggiatura originale

Belfast

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Migliore sceneggiatura non originale

I segni del cuore (CODA)

Drive My Car

Dune

La figlia oscura (The Lost Daughter)

Il potere del cane

Miglior film internazionale

Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Lunana: il villaggio alla fine del mondo

La persona peggiore del mondo

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Miglior montaggio

Don’t Look Up

Dune

Una famiglia vincente -King Richard

Il potere del cane

Tick, tick…Boom!

Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Miglior fotografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Migliori costumi

Crudelia

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Miglior trucco e acconciatura

Il principe cerca figlio

Crudelia

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Migliori effetti speciali

Dune

Free Guy – Eroe per gioco

No Time To Die

Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior sonoro

Belfast

Dune

No Time To Die

Il potere del Cane

West Side Story

Migliore colonna sonora originale

Nicholas Britell – Don’t Look Up

Hans Zimmer – Dune

Germaine Franco – Encanto

Alberto Iglesias – Madres paralelas

Jonny Greenwood – Il potere del cane

Migliore canzone originale

Be Alive – Una famiglia vincente – King Richard

Dos Oruguitas – Encanto

Down to Joy – Belfast

No Time To Die – No Time To Die

Somehow You Do – Quattro buone giornate

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Miglior cortometraggio documentario

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior cortometraggio

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio d’animazione