Biagio Di Maro racconta il bacio con Iolanda a Uomini e Donne, ma lei ridimensiona: “Bacio più di gratitudine”

Biagio Di Maro ha cominciato una nuova conoscenza a Uomini e Donne. Per il Cavaliere, infatti, è arrivata nello studio televisivo Iolanda. I due hanno raccontato, nella puntata del 29 marzo, la loro prima uscita. Il Cavaliere ha svelato che tra i due ha avuto luogo un bacio appassionato, ma la Dama ha, in parte, smentito la sua narrazione.

Matteo Ranieri: un trono al capolinea a Uomini e Donne

Matteo Ranieri aveva proprio ragione quando aveva affermato di non essere portato per fare il tronista. Infatti, dopo aver seguito tutti il suo percorso a Uomini e Donne lo possiamo dire tutti, non è portato.

Il tronista non ha mai saputo mixare le attenzioni da dedicare a due corteggiatrici e, men che meno, fingere. La puntata del 29 marzo di Uomini e Donne ne è una prova.

Infatti, Matteo Ranieri ha praticamente già svelato la sua scelta con i fatti, anche se a parole, ancora, porta avanti la sua recita da tronista: “Mi ci sono visto la metà delle volte però c’è una complicità forte che non mi fa sentire la differenza dei mesi… Mi piacciono tutte e due“.

Federica Aversano dovrebbe abbandonare nuovamente il dating show, invece di continuare a tenere il gioco al tronista: “Il tuo è un dare e togliere… Sto sulle montagne russe da tempo… Dopo un po’ viene la nausea“.

Ogni suo intervento è, ormai, fiato sprecato.

Il bacio tra Biagio Di Maro e Iolanda a Uomini e Donne

Ma quanto è caduto in basso il povero Biagio Di Maro nella stagione 2021/2022 di Uomini e Donne? Il Cavaliere partenopeo è arrivato nel dating show con il fare da conquistatore incallito e ne sta uscendo, praticamente, distrutto. Nessuna Dama se lo prende davvero e, quelle poche che lo fanno, lo lasciano poco dopo.

Ma, nella puntata del 29 marzo di Uomini e Donne, Biagio Di Maro ha dovuto scendere un ulteriore scalino del suo orgoglio.

Infatti, mentre lui raccontava di pseudo baci appassionati, scambiati con Iolanda: “Super serata“, la Dama ridimensionava fortemente il tutto: “Ho dovuto schivare… Bacio più di gratitudine… Di passione no“. Il povero malcapitato continuava a precisare la sua versione: “Da parte mia anche a raffica“, ma neanche Iolanda faceva dei passi indietro sulla sua visione dei fatti, come sottolineato da Gianni Sperti: “Due versioni diverse”.

Ciliegina sulla torta? Quando Biagio Di Maro ha provato a chiudere la discussione con una frase romantica: “Una delle più belle serate“, è arrivata anche Tina Cipollari: “L’avrà detto almeno a cento donne” e, perfino, Maria De Filippi a smentire il Cavaliere: “Si vede che qua dentro ne hai passate tante“.