EuroJackpot: l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi martedì 29 marzo 2022

L’EuroJackpot va in scena per la prima volta in assoluto nella serata del martedì. Come noto da qualche giorno il gioco ha infatti raddoppiato i suoi concorsi ed a partire dall’estrazione di martedì 28 marzo il gioco terrà due succulente estrazioni settimanali. Il gioco torna in scena con l’altra importante novità che prevede una crescita esponenziale del suo montepremi, da sempre e per sempre milionario, che crescerà rapidamente dalla base di partenza di 10 milioni di euro fino alla rapida salita a 120 milioni di euro.

Scopri i 5 numeri più i 2 euronumeri vincenti di martedì 29 marzo 2022 in arrivo a partire dalle ore 21:00, che per l’occasione è in grado di regalare 16 milioni di euro.

EuroJackpot: la nuova formula della lotteria europea

L’EuroJackpot affronta il suo primo concorso di martedì sera. Il gioco torna in scena dopo il cambio fondamentale di setttimana scorsa che lo ha reso ancora più avvincenti e seguito. L’unica lotteria che si svolge a livello europeo, coinvolgendo 18 nazioni sparse per il continente, è pronto ad affrontare il nuovo concorso di oggi marterdì 29 marzo 2022.

Il Jackpot fa gola ai giocatori con i suoi 16 milioni di euro messi in palio che puntano dritti quota 120 milioni di euro in rapida successione.

La ghiotta somma, da vincere indovinando il pronostico esatto dei 5+2 numeri estratti, fermerà la sua crescita proprio a 120 milioni di, direzionando la parte eccedente al montepremi della categoria immediatamente inferiore. Così EuroJackpot diventa ancora più ricco dando di fatto la possibilità di avere ben due jackpot a disposizione dotati di un alto valore per i quali concorrere con una sola combinazione.

Prendere parte alle estrazioni sarà invece sempre semplice ed intuitivo come un tempo, visto che basterà effettuare un pronosto valido di 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo iniziale di 2€.

Dopo di che basterà godersi l’estrazione e scoprire i numeri estratti nel nuovo concorso dell’Eurojackpot che continuerà a premiare con ben 12 categorie di vincita.

