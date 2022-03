Patrizia Bonetti assente a L’Isola dei Famosi, l’annuncio di Ilary Blasi: “Sotto osservazione in infermeria”

Problema fisico per Patrizia Bonetti a L'Isola dei Famosi, in seguito alla prova del fuoco della scorsa puntata. La concorrente stasera è assente dal gioco, Ilary Blasi svela come sta.

Piccolo intoppo per Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi. La modella è sbarcata in Honduras nella puntata di giovedì scorso e, per conquistarsi la permanenza in Palapa, ha dovuto affrontare una delle più complicate prove del reality: quella del fuoco. Prova durante la quale avrebbe riportato significative scottature che non le hanno concesso di essere presente in puntata: come sta ora la neo-concorrente.

Patrizia Bonetti e la prova del fuoco della scorsa puntata

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda giovedì sera, sono sbarcati in Honduras tre nuovi concorrenti dopo i primi arrivi nella diretta d’esordio: Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti.

Il trio ha dovuto subito fronteggiarsi in un televoto lampo per decretare il preferito del pubblico: il più meritevole di accedere direttamente in Palapa e unirsi così al resto del gruppo è stato Blind, stando al giudizio dei telespettatori.

Le altre due neo-concorrenti si sono invece fronteggiate in una delle prove cult del reality: la temibile prova del fuoco. Sia Roberta Morise sia Patrizia hanno svolto un’ottima sfida, superando il record storico di tutte le edizione con il tempo di 05:5o. Prova stoppata in anticipo e vittoria alla fine data alla Morise, per via di alcune piccole incertezze della Bonetti che l’hanno di fatto penalizzata nel risultato.

Patrizia Bonetti assente in puntata: come sta la modella

Tuttavia le conseguenze fisiche della prova sono parse subito evidenti, con le due naufraghe che hanno riportato importanti scottature. A rimetterci di più tuttavia è stata Patrizia Bonetti, assente stasera nella terza puntata de L’Isola dei Famosi.

Collegatasi con Playa Sgamada, dove la concorrente sarebbe dovuta essere, Ilary Blasi spiega a Roger, Jovana, Ilona e Marco Melandri il motivo dell’assenza della modella.

“Ho una comunicazione importante per voi. Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“: questo l’annuncio di Ilary Blasi. Per precauzione la modella è sotto osservazione ma, una volta ristabilitasi, potrà presto tornare in gioco.