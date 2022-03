Ritrovato un cadavere nel container della raccolta differenziata: le prime ipotesi su decesso e identità

Un cadavere è stato rinvenuto a Empoli all'interno di un container per la raccolta differenziata. Si indaga per ricostruirne l'identità e le cause del decesso.

A Empoli, un operaio di un’azienda cartiera ha rinvenuto un cadavere in un container per la raccolta differenziata. Le indagini stanno cercando di fare luce su questa macabra scoperta: quali sono i primi dettagli emersi finora.

Il giallo del cadavere ritrovato in un container della raccolta differenziata

Si cerca l’identità del cadavere ritrovato in un container della raccolta differenziata a Empoli, in provincia di Firenze. La scoperta è avvenuta alle 10.30 del 28 marzo, quando un addetto allo smistamento della carta stava svuotando il container con una gru e si è accorto di qualcosa di anomalo.

A quel punto avrebbe interrotto le operazioni di svuotamento e rinvenuto il corpo. Le indagini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli hanno finora permesso di stabilire che il cadavere appartiene a un 20enne originario della Somalia. Secondo le prime ispezioni medico-legali, il giovane sarebbe morto appena poche ore prima del ritrovamento nel container. Sulle possibili cause del decesso però non c’è ancora alcuna certezza.

Le prime ipotesi sul decesso del giovane trovato in un container della carta a Empoli

Le ispezioni svolte finora sul corpo del giovane somalo non avrebbero rivelato segni di lesione.

Sarebbe però stata scoperta una ferita sulla fronte, che potrebbe essere compatibile con la pinza della gru utilizzata per svuotare il container.

Per il momento sembra poco probabile l’ipotesi di un omicidio, sebbene non si stia escludendo nessuna pista. Tra le possibilità che si stanno valutando, c’è l’eventualità che il giovane si sia addormentato dentro a un cassonetto della carta e che un malore gli abbia impedito di risvegliarsi al momento dello svuotamento. Per avere certezze si attende però l’esito dell’autopsia sul suo corpo. Le indagini stanno anche lavorando per ricostruire il percorso del container prima di arrivare all’azienda cartiera.

La zona di provenienza del contenitore sarebbe quella di Firenze.