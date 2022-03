Sparatoria vicino a Tel Aviv, ci sono morti e feriti. Hamas e Jihad festeggiano, arrestato un uomo

È di 5 morti e una persona gravemente ferita il bilancio di una sparatoria avvenuta a Bnei Barak, vicino Tel Aviv. Al momento non è chiaro se si tratti di una matrice terroristica, l’assalto non è stato ancora rivendicato ma Hamas e Jihad hanno esultato sui canali social.

L’assalto arriva a pochi giorni da quello che ha visto protagonista la città di Beersheba dove sono rimaste uccise quattro persone.

A rilanciare la notizia è il Jerusalem Post, l’assalto è avvenuto alle 20 ora locale su HaShnaim Street, a Bnei Barak cittadina a maggioranza ultra-ortodossa nei pressi di Tel Aviv.

Si tratta di una città dove il reddito medio è basso ma la densità della popolazione è altissima.

L’assalitore viaggiava a bordo di una moto dalla quale ha sparato contro chiunque incontrasse sulla sua strada; due delle vittime sono state uccise una nella sua auto e l’altra su un marciapiede. Un’altra persona è stata uccisa mentre attraversava la strada; la quinta vittima è morta in ospedale.

🚨BREAKING: Five people have been killed in a terror attack in the central #Israeli city of #BneiBrak, not too far from #TelAviv.

This is the third major terror attack to rock #Israel in just the span of a week.

1/2 pic.twitter.com/sosXEmhyvQ

— Israel Daily News Podcast (@IsraelPodcast) March 29, 2022