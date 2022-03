Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino conduce Una vita in vacanza: gli ospiti

L’eliminazione prematura dalle qualificazioni per i Mondiali dell’Italia ha ridisegnato il palinsesto di Rai2 che fino a poco tempo fa sembrava intenzionato a mettere in pausa il programma condotto da Stefano De Martino. Il comedy show Stasera tutto è possibile prende normalmente il suo posto nella prima serata del canale martedì 29 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20. Il conduttore guiderà nuovamente gli ospiti della trasmissione guidati dalle presenze fisse Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che saranno interrotti simpaticamente dalle performance dell’imitatore Vincenzo De Lucia. La settima puntata dello show più divertente della televisione avrà come tema quello di Una vita in vacanza e farà divertire pubblico e personaggi famosi con i giochi dal titolo di Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz oltre che con l’immancabile La Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile: il settimo appuntamento

Nonostante inizialmente si pensase che questa settimana l’affezionato pubblico del programma dovesse rinunciare all’appuntamento con la trasmissione, Stasera tutto è possibile torna nella prima serata di martedì 29 marzo ovviamente su Rai2. A partire dalle ore 21.20 al timone della puntata ci sarà nuovamente Stefano De Martino che farà giocare gli ospiti sul tema di Una vita in vacanza.

Al suo fianco gli ospiti fissi del programma Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ed anche l’imitatore Vincenzo De Lucia che nell’occasione diventerà Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della settiman puntata

Al fianco del team fisso del programma dal conduttore ci saranno sei nuovi ospiti che arriveranno in studio per mettersi alla prova con giochi come il Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz prima di approdare alla prova finale rappresentata dalla Stanza Inclinata.

Saranno presenti sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli i comici Andrea Pucci, Sergio Friscia ed Herbert Ballerina, l’iconico Marco Marzocca, la speaker e conduttrice televisiva Andrea Delogu, ed ancora Angelica Massera e l’attore Cristiano Caccamo.