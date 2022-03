Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sempre più soli a L’Isola dei Famosi, il gruppo li esclude: “Egoisti”

Sono giorni difficili per Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, sempre più esclusi dal gruppo a L'Isola dei Famosi. "Egoisti" l'ultimo attacco alla coppia.

Serpeggiano malumori tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e, in particolare, a finire nel mirino del gruppo sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. L’ultimo episodio che li ha visti protagonisti è un duro rimprovero di Laura Maddaloni ad Alessandro mentre erano tutti riparati nella capanna dalla pioggia. Madre e figlio sono sempre più esclusi, come dimostra il commento di Jeremias: “Non vi vogliamo più“.

L’Isola dei Famosi, il gruppo contro Carmen e Alessandro: esplodono le tensioni

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sono una delle coppie protagoniste de L’Isola dei Famosi, ma sin dall’inizio hanno dovuto fare i conti con alcuni malumori da parte degli altri concorrenti.

L’ultimo, in ordine cronologico, è un acceso diverbio esploso durante una tempesta di pioggia, quando il gruppo ha dovuto mettersi al riparo dentro la capanna. Laura Maddaloni ha sbottato contro Alessandro, coricato anziché seduto e quindi a suo dire colpevole di rubare posto prezioso ad altri, siccome tutti dovevano stringersi per rimanere all’asciutto.

Uno sfogo senza mezzi termini che ha portato anche un altro membro del cast, Jeremias Rodriguez, a sbottare contro la coppia. Il ragazzo ritiene che madre e figlio non siano rispettosi delle regole e del comune vivere, specie in una situazione come quella dell’Isola: “Non vi vogliamo più.

Egoisti. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere un po’ insieme“.

I dubbi di Carmen e Alessandro: “Forse facciamo paura“

Tra accuse e tensione che si taglia con il coltello, quel che è certo è che Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sembrano sempre più esclusi dal gruppo. Parlando alle telecamere, il ragazzo ha spiegato una possibile motivazione per la quale i compagni ce l’abbiano con loro: “Abbiamo avuto la conferma che purtroppo il gruppo è contro di noi.

Dopo le prime due nomination che abbiamo vinto, l’atteggiamento del gruppo nei nostri confronti è peggiorato a dismisura. Forse facciamo paura“. Il riferimento è al fatto che mamma e figlio, dall’inizio del reality, sono sempre andati in nomination e sono sempre stati premiati dal pubblico.

Anche Carmen Di Pietro, riferendosi allo scatto d’ira della Maddaloni, ha palesato i propri dubbi: “Ho avuto paura, io di queste persone inizio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. C’è anche delicatezza. E poi sempre contro Alessandro“.