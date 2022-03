Jeremias Rodriguez dice addio a L’Isola dei Famosi? L’accusa in diretta: “Al pubblico non arriva la verità”

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è stato protagonista di un duro sfogo in diretta. In postazione nomination assieme al padre Gustavo, il fratello di Belén e Cecilia ha infatti spiegato come molto spesso al pubblico a casa non arrivino tutte le verità di quanto realmente accade in Honduras. “Non ci lasciano dire le cose come sono” le accuse e, a seguire, la minaccia di lasciare il gioco.

Jeremias Rodriguez: nervi tesi a L’Isola dei Famosi nella scorsa diretta

Jeremias Rodriguez ha spiazzato tutti a L’Isola dei Famosi nella puntata andata in onda lunedì sera. Il fratello di Belén e Cecilia Rodriguez era in postazione nomination al fianco del padre Gustavo, quando si è lasciato andare ad un lungo sfogo minacciando anche di abbandonare il gioco.

Inizialmente il naufrago ha voluto mandare un affettuoso saluto alla fidanzata: “Prima di tutto vorrei salutare la mia fidanzata, che mi manca da morire. Mi ero dimenticato di quanto dura fosse questa esperienza e non vedo l’ora di tornare a casa, giuro“.

E, a seguire, ha iniziato a lanciare una serie di accuse sulla presunta mancata trasparenza di quanto realmente accade nel reality. Jeremias sostiene infatti che al pubblico non arrivi la verità delle cose come effettivamente avvengono nel gioco, e lo fa notare con fare stizzito: “Mi dispiace dire al pubblico che purtroppo quello che succede qua non arriva veramente, e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa“.

Le accuse di Jeremias Rodriguez: “Non ci lasciano parlare“

Dallo studio Ilary Blasi ha cercato di carpire il motivo del malcontento di Jeremias, che ha proseguito: “Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality, quindi non mi va bene così“.

La conduttrice ha faticato a comprendere le parole del naufrago e a chi siano indirizzate, e gli chiede di essere più chiaro: “In che senso Jeremias?

“.

Il ragazzo a quel punto sbotta, per poi minacciare nuovamente di voler abbandonare il gioco: “Nel senso che lo sapete già, non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare, dire le cose come sono, e a me questo non va e voglio tornare a casa“. Accuse presumibilmente indirizzate alla produzione del reality che, a suo dire, non lascerebbe dire ai naufraghi le cose come realmente avvengono durante il gioco. Da verificare se, nelle prossime puntate, ci saranno ulteriori sviluppi su questa vicenda e sulle parole del naufrago.