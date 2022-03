Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il Grande Fratello Vip, il ragazzo confessa: “Come speravamo che fosse”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. La coppia si è ritrovata dopo il reality ed è andata a convivere a casa del giovane nuotatore, ed ora non hanno più intenzione di fare a meno l’uno dell’altra. In un’intervista il ragazzo ha parlato della prima notte insieme alla Princess dopo il programma e dell’ipotesi di creare con lei una famiglia.

Manuel Bortuzzo e Lulù dopo il GF Vip: la convivenza dopo il reality

Da poche settimane è finita la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto sbocciare e fortificarsi l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa di Cinecittà.

La coppia, dopo vari tira e molla, ha ritrovato un proprio equilibrio e ora non hanno assolutamente intenzione di fare a meno l’uno dell’altra. La loro love story sta proseguendo a gonfie vele anche lontano dalle telecamere, con la Princess che è andata a convivere a casa del giovane nuotatore.

Intervistato da NuovoTv, Bortuzzo ha fatto il punto sulla sua storia d’amore con Lulù svelando anche come sia stata la prima notte insieme dopo l’esperienza nel reality: “Tutto bene. Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi.

Insomma, è e sarà come speravamo che fosse“.

Manuel Bortuzzo e Lulù: l’ipotesi famiglia e l’argomento gelosia

Il giovane sportivo ha anche più volte ventilato l’ipotesi di diventare padre in futuro. Proprio con Lulù, ha parlato della possibilità di creare una famiglia e diventare genitori, come spiega al settimanale: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita.

Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi“.

Sull’argomento gelosia, che inizialmente aveva fatto scricchiolare la loro conoscenza nella Casa, Bortuzzo spiega come non sia affatto presente nella loro relazione ad ora.

I loro sentimenti l’uno per l’altra sono certi e concreti e non ci sarebbe modo alcuno di essere gelosi, come rivela: “Sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi“.