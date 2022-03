Patrizia Pellegrino e la storica relazione con Alberto di Monaco: l’attrice confessa il motivo della rottura

Patrizia Pellegrino apre i cassetti del suo passato e racconta la storica storia d’amore con Alberto di Monaco, durata circa un anno. Ospite in studio a Oggi è un altro giorno, l’attrice ha raccontato come conobbe il Principe durante una serata a Venezia e come si concluse la loro relazione a distanza, tenuta in gran segreto: tutta colpa di alcune fotografie, come rivela la Pellegrino.

Patrizia Pellegrino e la storica relazione con Alberto di Monaco: il racconto

A Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Patrizia Pellegrino ha ripercorso alcuni capitoli importanti della sua vita e parlato dei suoi grandi amori.

A cominciare dalla relazione piuttosto chiacchierata con Alberto di Monaco, tenuta in gran segreto e conclusasi nel giro di un anno. In studio l’attrice rievoca come andarono i fatti all’epoca, raccontando il suo iniziale incontro con il Principe: “Quello è stato un sogno vero. Ero a Venezia, ospite in una serata molto mondana. A un certo punto, subito dopo la serata, hanno organizzato una gondolata, e io capito in gondola con Liza Minnelli, Alberto di Monaco e altri ospiti. Vedo che lui mi guarda e io comincio a guardarlo“.

Dopo la gondolata, Patrizia Pellegrino ha proseguito quella serata per lei storica e magica in discoteca.

Parlando del Principe, svela ironica: “In discoteca me lo sono sbranata viva, con gli occhi, con lo sguardo, con le movenze, ero felice di stare in una serata così prestigiosa: mi sentivo felice“. E rivela come, a seguire, abbia da lui ricevuto un invito a pranzo e un importante complimento: “A quel punto il giorno dopo mi ha invitata a pranzo e io dissi di sì. In più lui mi disse: ‘Hai lo stesso sorriso di mia mamma, Grace Kelly’. In quel momento mi sentivo in paradiso“.

Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco: il motivo della rottura

Patrizia Pellegrino spiega come la loro love story durò circa un anno, vissuta di nascosto e tra alti e bassi.

La definitiva rottura si consumò quando uscirono alcuni scatti che videro protagonista proprio l’attrice, che spiega: “Non avrei potuto diventare principessa perché poi successe una cosa che mi ha portata fuori strada. Sono uscite delle foto che avevo fatto un po’ piccanti, e lui ha cominciato a balbettare: ‘Non ti posso vedere, non posso permettermi di rivederti perché ho bisogno di una donna al mio fianco di un certo livello e tu hai fatto delle foto troppo osé‘.

Io ci sono rimasta malissimo e ci ho pianto per qualche giorno“.