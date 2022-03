Volevo fare la rockstar 2: la seconda puntata in onda su Rai2. Le anticipazioni della trama

Mercoledì 30 marzo 2022 torna in prima serata su Rai2 la serie televisiva Volevo fare la rockstar – Seconda stagione. Olivia e tutti gli altri personaggi della storia tornano nella seconda puntata che prende il via a partire dalle ore 21:20. Il prodotto firmato dal regista Matteo Oleotto ed ispirato ancora una volta dall’omonimo blog di Valentina Santandrea riporterà il pubblico nella cittadina di Caselonghe con due nuovi episodi tutti da scopri.

Cosa succederà nel secondo appuntamento stagionale con Volevo fare la rockstar, in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 nelle anticipazioni degli episodi dal titolo di Due piccioni con una festa e Lezioni di privilegio.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la seconda puntata in onda su Rai2

Nella prima serata di oggi mercoledì 30 marzo 2022 Rai2 propone il secondo appuntamento con la serie ambientata a Caselonghe che racconta la storia movimentata di Olivia. A partire dalle ore 21:20 su Rai2 vanno in onda i due nuovi episodi di Volevo fare la rockstar – Seconda stagione.

Valentina Bellè torna nei panni della protagonista dopo le vicende della prima puntata che l’avevano gettata nello sconforto a causa dell’allontanamento del personaggio interpretato da Giuseppe Battiston, l’ex Francesco, ed i pensieri portati da quello interpretato da Angela Finocchiaro, nonna Nice, ormai colpevole di aver conquistato le nipoti gemelle.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la trama dei nuovi episodi

Nell’episodio Due piccioni con una festa la nostra Olivia sarà alle prese con i preparativi della festa a sorpresa per le gemelle. La protagonista si renderà protagonista di un riavvicinamento con Francesco, con Olivia mai così complice dell’ex. Il suo piano di riconquista sembra stia andando a gonfie vele ma l’uomo fa un passo falso presentandosi alla festa con la nuova fiamma Silvia.

Olivia però non ha intenzione di darsi per sconfitta anche se deve confrontarsi con la figura di Nice che la farà sentire nuovamente inadeguata. La festa sarà l’occasione per Antonio di riavvicinarsi ad Eros, ormai in crisi con Fabio.

In Lezioni di privilegio Olli farà di tutto per tornare alla normalità, lasciandosi alle spalle e vicissitudini della scuola, dell’amore e dei sogni ancora non realizzati. Ci penserà Silvia a cercare di farla studiare, ignara che al centro dei malumori di Olivia ci possa essere proprio lei. Le gemelle invogliate da Nice tentano il test d’ingresso ad una scuola privata e quando Olivia lo scopre sono guai seri.

Intanto Francesco viene preso dall’angoscia per i risultati della TAC e le cose tra lui e Olivia degenerano.