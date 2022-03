Amore Criminale anticipazioni, nella terza puntata Veronica Pivetti racconta il caso di cronaca di Norina

Giovedì 31 marzo 2022 su Rai3 va in onda il terzo racconto di Veronica Pivetti. La conduttrice ritorna sugli schermi televisivi per un nuovo appuntamento di Amore Criminale che prende il via a partire dalle ore 21:20 circa. Il programma realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri supportato dal Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri racconterà un’altra storia di femminicidio, portando in televisione la storia di Norina. La donna comincia una relazione travagliata con un uomo più grande di lei dal nome di Salvatore che la ucciderà dopo la decisione di lei di mettersi alle spalle la loro storia.

Amore Criminale: la terza puntata di onda su Rai3

Il programma manda in onda una nuova puntata nella prima serata di Rai3 di giovedì 31 marzo 2022. A partire dalle 21.20 il racconto è nuovamente affidato alle parole precise di Veronica Pivetti.

L’attrice e conduttrice è al timone della nuova stagione della trasmissione ideata da Matilde D’Errico, Maurizio Iannelli e Luciano Palmerino che in ogni puntata racconta la storia di una relazione finita con un omicidio, dove la presentatrice funge anche da voce narrante dei filmati che condiscono la narrazione della vicenda diventata fatto di cronaca.

Amore Criminale: la storia di Norina

La terza puntata della trasmissione metterà i telespettatori di fronte alla storia di Norina, una donna di 34 anni e con due figli. Fin da ragazza si è data da fare per cercare l’indipendenza economica andando a lavorare in fabbrica e proprio mentre aspetta i mezzi per andare a lavoro, ad appena 18 anni, conosce Salvatore, un uomo più grande di lei.

Proprio dopo sei mesi dall’inizio della loro storia, ricostruisce il programma Rai nel comunicato, l’uomo finisce in carcere dove passerà 7 anni della sua vita.

I due si sposano mentre lui è ancora incarcerato. Una volta finita la detenzione l’uomo va a convivere con Norina. La relazione sarebbe proseguita tra varie discussioni: Salvatore pare avesse una amante e spesso maltrattava Norina davanti gli occhi dei figli. Lei decide quindi di lasciarlo e tornare dai suoi genitori, riporta il comunicato Rai. Lui la raggiunge a casa dei suoceri e la uccide. “Il 13 ottobre del 2021, la Corte d’Assise di Appello di Napoli ha confermato, in secondo grado, la condanna all’ergastolo“, conclude la Rai.