Andreas Muller si sfoga su Instagram: “Problemi in tutto”. Il ballerino di Amici parla del periodo negativo

Non è un periodo semplice per Andreas Muller, che sta affrontando alcuni problemi fisici e non solo. Il ballerino ed ex vincitore di Amici affida a Instagram un lungo sfogo.

Non è un periodo semplice per Andreas Muller, ex vincitore di Amici e ora tra i professionisti nel corpo di ballo del talent show. Il compagno di Veronica Peparini ha affidato a Instagram alcune intime confessioni sul suo periodo negativo, segnato anche da un problema di salute che necessita di un’operazione. E parlando del rapporto con la coreografa, rivela di essere fortunato ad averla accanto a sé in questo momento negativo.

Andreas Muller e il suo momento no: “Problemi in tutto ultimamente“

Andreas Muller non sta affrontando un periodo positivo e la sua assenza ad Amici, nel corpo di ballo tra i professionisti, lo testimonia.

L’ex vincitore del talent show di Maria De Filippi si trova in questo momento a convivere con alcuni problemi, fisici e non solo, che ha voluto raccontare su Instagram. Interagendo con i followers, che gli hanno chiesto come stesse, il ballerino ha vuotato il sacco spiegando cosa non stia andando momentaneamente nella sua vita.

“Penso di avere problemi in tutto ultimamente” spiega Andreas, parlando anche di un problema fisico tuttora irrisolto e che necessita di un’operazione: “Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da Dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento per qualche mese, e in più c’è una mole di lavoro e delle occasioni che non voglio perdere.

Quindi il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco“.

Andreas Muller: la depressione e il rapporto con la compagna Veronica Peparini

Un altro follower allarmato gli chiede se in questo momento stia soffrendo di ansia, domanda alla quale risponde di aver imparato a controllarla. E sulla domanda legata a un presunto periodo di depressione, Andreas risponde: “Sì… anche… Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento.

Sicuramente sono giù, completamente scarico e spento… Ma ripeto: so essere una persona forte e tante volte l’ho dimostrato in passato quindi non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me.

Ora ne ho per assurdo bisogno. Ma può solamente uscirne una versione migliore di me“.

E, parlando del rapporto con la compagna Veronica Peparini, svela: “Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, siamo umani, quindi non siamo disposti a pagare il pegno di Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news o ca***te simili, quella ahimè è solo finzione nella maggior parte dei casi per far parlare di sé.

Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete in 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza“.