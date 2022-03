Anziana uccisa mentre cerca di salvare il figlio dal suicidio: il dramma in provincia di Cuneo

Dramma a Dronero, nel Cuneese, dove un’anziana di 92 anni sarebbe stata uccisa mentre cercava di salvare il figlio dal suicidio. L’uomo, 57 anni, sarebbe stato sorpreso dalla madre durante un tentativo di togliersi la vita e, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe strangolata per poi consegnarsi alle autorità.

Anziana uccisa mentre cerca di salvare il figlio dal suicidio a Dronero, Cuneo

Secondo quanto finora ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di suicidarsi prima ferendosi con un coltello e successivamente gettandosi da un balcone. Il punto da cui si sarebbe lanciato non sarebbe a elevata altezza dal suolo e per questo non avrebbe riportato lesioni tali da comprometterne la sopravvivenza.

La seconda fase del dramma di Dronero, nel Cuneese, si sarebbe consumata quando l’anziana madre, 92 anni, è intervenuta per aiutarlo. A quel punto, riporta l’Ansa, il 57enne l’avrebbe strangolata finendo per ucciderla.

Uccide l’anziana madre che cerca di salvarlo dal suicidio: la scoperta della tragedia

Sono poche e frammentarie le informazioni in arrivo da Dronero sulla tragedia che ha coinvolto madre e figlio di 92 e 57 anni. Stando a quanto riferito nelle ultime ore, l’uomo, un ex operaio in pensione, sarebbe da tempo in cura per problemi di natura psichiatrica.

Dopo avere ucciso la madre, avrebbe telefonato ad alcuni parenti, non è chiaro se per comunicare l’accaduto.

Il tenore delle chiamate avrebbe comunque allarmato i familiari e questi avrebbero lanciato l’allarme ai carabinieri. Secondo la ricostruzione trapelata nelle ore successiva al delitto, il cadavere della donna sarebbe stato trovato all’interno della lavanderia.

La vittima, Olga Aimar, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera era vedova dal 2013 e viveva con il figlio, poi costituitosi agli inquirenti, nella stessa abitazione teatro dell’omicidio.

Nelle prossime ore, sul corpo dell’anziana donna dovrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire tutti i contorni della dinamica.