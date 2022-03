Approvato il Decreto Sostegni ter, il testo diventa legge. Tra bonus e assunzioni: tutte le novità

La Camera ha approvato definitivamente il Decreto-legge, cosiddetto Sostegni ter. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è stato convertito in legge al termine della scorsa settimana. Sono diverse le novità trattate dal decreto tra cui: le modifiche per la concessione dei bonus edilizi, la proroga delle scadenze per le cartelle esattoriali e l’estensione della cassa Covid per altri settori commerciali. Andiamo a vedere nel dettaglio le misure previste dal Sostegni ter.

Decreto sostegni ter: quali sono le novità

Tra le misure previste dal decreto sostegni ter, c’è il prolungamento delle scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali per coloro che hanno aderito alla rottamazione ter.

Con il provvedimento si potranno saldare le rate scadute nel 2020 e 2021 senza perdere i benefici della pace fiscale.

Il decreto incrementa il Fondo unico nazionale per il turismo, il quale inoltre stanzia 5 milioni di euro per le attività che si occupano di trasporto turistico tramite autobus. Previsto anche un Fondo per il contenimento dei costi energetici legato all’utilizzo di apparecchiature mediche indispensabili per la sopravvivenza di una persona. Tra le novità del provvedimento c’è la proroga del termine ultimo entro il quale bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’opzione per la cessione del credito legato alle detrazioni per determinati interventi edilizi. La scadenza è prevista per il 29 aprile.

Fino a questo momento le persone in pensione provenienti dall’estero che si trasferivano in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti, potevano usufruire di una riduzione d’imposta del 7%. Ora questa misura si allarga ai soggetti che si trasferiscono nelle aree terremotate del Centro Italia.

Il Decreto Sostegni Ter introduce i denominati nomadi digitali non appartenenti all’UE, tra coloro che possono ricevere il permesso di soggiorno per un periodo non superiore ai 12 mesi, a patto che abbiano l’assicurazione sanitaria.

Con il Decreto sostegni ter assunzioni nella Polizia di Stato e nella scuola

Il Decreto Sostegni ter autorizza l’assunzione di nuovi 1300 agenti nella Polizia di Stato. Non ci sarà un concorso bensì si attingerà dall’elenco degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico uscito in Gazzetta ufficiale il 26 maggio 2017.

Il provvedimento prevede inoltre l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze con validità biennale per gli anni 2022/2023.