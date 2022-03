C'era una volta a... Hollywood: su Rai2 va in onda l'ultima pellicola di Quentin Tarantino. Trama e trailer

Nella prima serata di giovedì 31 marzo 2022 su Rai2 va in onda l’apprezzata pellicola del famoso regista che vede la partecipazione come protagonisti dei divi Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. In C’era una volta a… Hollywood il pubblico si godrà la storia di Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western ormai in declino che insieme alla sua controfigura Cliff Booth cercano di far risalire una carriera ormai deragliata. I due vanno a caccia di ingaggi e fortuna nell’industria cinematografica finendo per girare uno scadente spaghetti western quando la loro storia si intreccia fatalmente con quella dei vicini di casa, Roman Polanski e sua moglie Sharon Tate, proprio poco tempo prima del massacro di Cielo Drive.

C’era una volta a… Hollywood: le curiosità ed il cast della pellicola

C’era una volta a… Hollywood (in lingua originale di Once Upon a Time in Hollywood) è un film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino che rappresenta, dopo Bastardi senza gloria e Django Unchained, il capitolo conclusivo della così detta Trilogia del revisionismo storico del celebre regista.

Il film viene infatti definito un semi-realistico, dato che alcune vicende sono state modificate rispetto alla storia verificatasi realmente.

La pellicola si incentra sulla storia dei personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie con gli stessi interpreti che hanno dichiarato di aver partecipato alle audizioni senza sapere effettivamente quale ruolo avrebbero interpretato a causa della segretezza riservata alla sceneggiatura.

Il film fu molto apprezzato dalla critica e dal pubblico con la prima che lo ha insignito di due Premi Oscar per la miglior scenografia e proprio per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt.

C’era una volta a… Hollywood: la trama del film

Il film è ambientato a Los Angeles nel 1969 quando le vicende di un attore con la carriera in declino e della sua fidata controfigura si imbattono nelle vicende tragiche di quegli anni quando la setta di Charles Menson mieteva vittima in modo barbaro.

Rick Dalton e Cliff Booth nel tentativo di far risalire la loro carriera accettano un filmetto western scadente pur di restare nella Hollywood che fino a trovarsi vicini di casa di Sharon Tate proprio quale mese prima del massacro di Cielo Drive.

Guarda il trailer: