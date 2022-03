David e Victoria Beckham rapinati in casa a Londra nella notte. Il ladro scoperto dal figlio Cruz

David e Victoria Beckham hanno subito un furto nella loro casa di Londra proprio mentre la famiglia si trovava in casa. I ladri hanno sottratto diversi oggetti per migliaia di sterline.

David e Victoria Beckham sono stati vittima di un furto avvenuto nella loro casa di Londra. Ciò che ha destato maggiormente l’attenzione è che in quel momento i coniugi e la loro figlia minore, Harper (di soli dieci anni) si trovavano in casa e stavano dormendo. È stato infatti il figlio Cruz, tornato poco dopo mezzanotte, a notare che qualcuno era entrato nella loro abitazione ha prontamente allertato l’ex calciatore.

David e Victoria Beckham derubati mentre erano in casa

Mentre parte della famiglia Beckham si trovava in casa e dormiva sogni tranquilli, un ladro è entrato in casa loro per rubare diversi oggetti elettronico e di design per un valore di diverse migliaia di sterline.

A scoprire il furto è stato scoperto, come anticipato, dal diciassettenne Cruz, di ritorno da un’uscita con gli amici.

Il ragazzo ha notato dei vetri a terra nel punto dove plausibilmente il ladro è entrato e ha immediatamente svegliato il padre, che a sua volta ha avvertito le autorità. Come riportato dal The Sun, una fonte ha riferito che nel frattempo David e il figlio hanno controllato la casa per assicurarsi che l’intruso fosse uscito dall’abitazione.

Stando a quanto riportato dallo stesso giornale, inoltre, delle telecamere di sorveglianza hanno filmato il ladro mentre si arrampicava sul cancello antistante la casa della famiglia Beckham.

Al momento sono ovviamente scossi per il furto subito, ma sembra che il malfattore non abbia sottratto loro oggetti a cui erano particolarmente legati.

La casa in cui vivono i Beckham

Stando a quando riportato dai giornali che in queste ore hanno riportato la notizia, come il già citato The Sun, David e Victoria Beckham hanno acquistato la casa in cui hanno subito il furto nel 2013 per un valore di circa 31 milioni di sterline.

Successivamente avrebbero apportato modifiche alla casa – in base alle loro esigenze – per un lavoro totale di circa 8 milioni.

L’abitazione infatti, arredata dai migliori designer d’interni, avrebbe al suo interno una palestra, una sala benessere, due spogliatoi, una passerella e una sala giochi.

I Beckham, inoltre, sarebbero proprietari anche di una tenuta nelle Cotswolds per un valore di circa 6 milioni di sterline e che ora sarebbe pattugliata a causa di precedenti effrazioni avvenute in passato – momento in cui però sembra che i ladri non siano riusciti a mettere a segno il colpo.