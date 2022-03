Gemelli Diversi prima e dopo: le foto dei primi anni e di oggi della band di Un attimo ancora

Chi è cresciuto tra gli anni '90 e i 2000 non può non ricordare la band chiamata Gemelli diversi, composta da Thema, Strano, Grido e il dj THG. Come sono oggi e fanno oggi.

Nel 1998 tutti i ragazzi cantavano sulle note di Un attimo ancora, brano composto dai Gemelli Diversi. La band milanese si è infatti formata proprio in quell’anno e il progetto è partito dall’unione di due gruppo già esistenti: il primo (la Cricca) composta da Thema e THG, l’altro (Rima nel Cuore) composta da Grido e Strano.

Dopo 15 anni di successi però, la band si è ridimensionata e ad oggi ne fanno parte solamente Thema e Strano. Ecco come sono oggi e cosa hanno fatto dopo aver rivisto la formazione dei Gemelli Diversi.

Gemelli Diversi: come è nata la band e da chi era composta

Come anticipato i Gemelli Diversi si sono formati nel 1998, dall’unione di due precedenti gruppi.

Al momento dell’uscita del primo album, dunque, la band era formata da Thema (Emanuele Busnaghi), Strano (Francesco Stranges), Grido ( Luca Paolo Aleotti) e il dj THG (Alessandro Merli).

I quattro, che hanno sempre mescolato sonorità melodiche piuttosto classiche nel panorama italiano a tendenze funk più tipiche della scena statunitense, hanno ottenuto un grande successo fin da subito con l’album Gemelli DiVersi, preceduto poco prima dal singolo Un attimo ancora.

Con questa formazione hanno realizzato ben 6 album di studio, mentre dopo un cambio di formazione (per cui sono usciti dal gruppo Grido e THG), hanno pubblicato un solo un album dal titolo Uppercut.

Non è facile trovare foto di tutti e quattro insieme, dal momento che sul loro profilo social sono presenti foto di Strano e Thema senza i due ex membri.

Gemelli Diversi, come sono oggi e cosa fanno Strano e Thema

I due componenti del gruppo, Strano e Thema, per un periodo si sono allontanati dalla scena musicale e il loro ultimo album, come anticipato, risale al 2016. Negli ultimi tempi però sono state moltissime le voci che avrebbero voluto i due di nuovo in sala di registrazione per un nuovo disco, ma ad oggi non sono state diffuse ulteriori informazioni.

Nonostante tutto però i due artisti continuano a portare la loro musica in giro per l’Italia e partecipano spesso a diversi eventi musicali – come testimoniato dal loro profilo Instagram ufficiale, in cui sono presenti anche moltissime foto di come sono oggi.

Non sono molte le informazioni disponibili su Emanuele e Francesco, dal momento che sono molto riservati e, soprattutto, per un periodo sono stati lontani dalla scena musicale.

È comunque noto il loro amore per il calcio ed entrambi sono entrati nella nazionale cantanti grazie ad Eros Ramazzotti – come raccontato sulla pagina ufficiale Facebook del gruppo.

Busnaghi infatti ha sia militato nei campionati d’eccellenza tra il 1990 e il 1998 e dal 2005 ha conseguito l’abilitazione come istruttore di scuola calcio – diventando allenatore in seconda della quadra femminile Fiammamonza. Dal 2015 inoltre collabora come talent scout per scovare i giovani talenti italiani ed europei.

Per quanto riguarda Stranges invece, sono disponibili meno informazioni ed è soltanto noto che ancora oggi studia pianoforte e pratica CrossFit – arrivando a partecipare nel 2017 alla competizione Southern Warrior e vincendo per la sua categoria.