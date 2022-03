Jessica Serra, l’esperienza a Uomini e Donne e la sua verità su Diego Ceccucci: l’ex Dama svela i retroscena

Ex Dama di questa edizione di Uomini e donne, Jessica Serra racconta a The Social Post la sua esperienza nel programma e gli attriti con il Cavaliere Diego Ceccucci.

Jessica Serra è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Uomini e donne. L’ex Dama ha preso parte al trono Over per tornare a credere nell’amore dopo una relazione finita male. Contattata da The Social Post, ci ha raccontato la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e le frequentazioni avute nello studio, tra cui la burrascosa conoscenza con il Cavaliere Diego Ceccucci.

Jessica Serra e l’esperienza a Uomini e donne

Il trono Over di Uomini e donne, quest’anno, ha visto protagonista una Dama che ha voluto mettersi in gioco alla ricerca del vero amore: Jessica Serra. Approdata nel programma di Maria De Filippi lo scorso autunno, ha inizialmente intrapreso una conoscenza con Marcello Messina.

Conoscenza poi naufragata a causa, come da lei spiegato in studio, della mancanza di sincerità da parte del Cavaliere. Dopo un breve trascorso con Vincenzo Rossiello, ha conosciuto Diego Ceccucci e ha intrapreso con lui una frequentazione che sperava potesse proseguire anche lontano dalle telecamere dello show.

Il comportamento del Cavaliere, tuttavia, l’ha portata a troncare ogni rapporto e chiudere di fatto la conoscenza. Contattata da The Social Post, Jessica Serra ha ripercorso la sua esperienza nel programma e ha vuotato il sacco su quanto realmente accaduto con Diego Ceccucci.

Jessica Serra: l’arrivo a Uomini e donne e la conoscenza con Marcello Messina

Iniziamo parlando della tua esperienza a Uomini e donne. Quando è cominciata?

“La voglia di andare a Uomini e donne è nata da una situazione vissuta l’estate prima. Stavo con questo ragazzo, stavamo bene, si parlava di matrimonio. Poi a distanza di poco tempo – io utilizzo i social – arrivano questi filmati, qualcuno me li ha girati, dove questa persona si stava divertendo in barca con altre donne. Da lì vivere un rapporto è diventato molto difficile.

Per cui, parlando con le amiche, mi spronavano ad andare nel programma e conoscere qualcuno di interessante. Allora mandai tutto e andai per Marcello”.

La prima conoscenza è avvenuta dunque con Marcello Messina, sul quale ci ha raccontato: “A livello umano mi è sembrato quello che si avvicinasse più ai requisiti che chiedevo io. Intraprendendo il percorso con lui, che non rimpiango perché mi ha dato tanto, l’unica cosa che ho sottolineato anche a lui è la sincerità. Io mi sono rapportata con lui in maniera cristallina, ma non è stato corretto fino all’ultimo.

Se il giorno prima eravamo insieme e l’indomani mi dici ‘sei un’altra’… Il venerdì eravamo insieme, il sabato mi dici che hai una cotta per un’altra. Lì ho detto: ‘Mi hai preso in giro’. Poi da lì è nato uno scontro anche brutto con lui e ha tirato fuori una parte di me che non mi appartiene, ma l’istinto ha prevaricato”.

Jessica Serra e la rottura con Marcello: “Non è stato sincero”

Nonostante l’improvvisa rottura frutto della mancata trasparenza da parte del Cavaliere Marcello, Jessica non rimpiange il suo rapporto con lui e, anzi, ne conserva un ricordo positivo: “C’è stato modo di parlare con lui, siamo rimasti d’accordo che abbiamo una stima reciproca.

È una persona alla quale voglio bene e che ricordo con lati positivi, a parte il fatto di non essere stato sincero”.

Perché, secondo te, lui è stato più sincero in puntata rispetto a quando eravate soli? È più facile?

“Quando si è soli, si cerca di essere nella maniera più leggera. Comunque sia, sai che sei in un contesto televisivo dove la persona che stai frequentando ti può pugnalare. Io sono entrata lì non conoscendo le dinamiche, nella mia ingenuità poi ho capito come funziona. Lui non è stato completamente sincero nei miei confronti, e mi è dispiaciuto tantissimo”.

Jessica Serra e la breve frequentazione con Vincenzo Rossiello

E poi è venuto Vincenzo Rossiello.

“Vincenzo è una splendida persona, un ragazzo molto intelligente. Io dico la verità: mi ha preso molto a livello mentale, perché sa parlare, però mancava quel di più. Da una parte volevo continuare a conoscerlo, ma lui mise un aut aut, mi ha detto: ‘Jessica, se tu frequenti altri io mi tiro indietro’. Lo accetto, perché anche io al suo tempo lo feci con Marcello, ma la differenza è che con Marcello avevo avuto un contatto fisico, lui con me no. Quindi mi doveva anche ‘permettere’ di conoscerlo più in fondo e magari avrei scelto lui. Purtroppo, di fronte a una situazione in cui ti mettono alle strette, scegli di pancia. Anche perché dall’altra parte mi sono ritrovata un Diego determinato che non mollava la presa per nessuna ragione”.

Jessica Serra e Diego Ceccucci: il primo scontro dopo un inizio positivo

Jessica Serra, archiviata la frequentazione con Vincenzo, ha avuto modo di conoscere Diego Ceccucci e ci ha spiegato come, inizialmente, i rapporti fossero estremamente positivi. Al punto da entrare in contatto anche con la famiglia del Cavaliere: “Al primo incontro mi si avvicinava e provocava, credo di non aver mai avuto un uomo che mi ha mai provocato in quella maniera lì: l’obiettivo ero io e lui è riuscito nel suo intento. Tra me e lui le cose stavano andando molto bene, ho conosciuto tutti i suoi familiari”.

I primi problemi sono sorti quando la redazione non rinnovò loro l’invito a tornare in studio: “C’è stata una settimana in cui non ci è stato rinnovato l’invito, quindi gli ho detto: ‘Va bene Diego, ce ne andiamo fuori e proseguiamo la nostra conoscenza’. Lì è iniziato il primo scontro. Io da Roma me ne rientrai e gli dissi: ‘Qual è il tuo interesse nei miei confronti? Ti sto dicendo di andare fuori, tu invece sei in palla’”.

Jessica Serra svela il vero intento di Diego Ceccucci

Come mai non avrebbe voluto proseguire questa conoscenza fuori?

“Io ho chiesto spiegazioni, ci dovevamo rivedere in Sardegna. Lui mi fa: ‘Tu sai perché sono lì, ho un’attività e una necessità di visibilità’. Io gli ho detto: ‘Credo che tutti là dentro vanno per la visibilità e l’amore, è ovvio, è l’obiettivo che ha qualsiasi partecipante’. Lui mi disse che quella era la sua priorità: ‘Tu non meriti di essere presa in giro, ma le altre sì. Quindi gli ho risposto: ‘Scusa Diego, quindi io non merito di essere presa in giro, però tu mi hai detto che le altre ben venga’”.

A questo punto Jessica chiude con lui dicendogli: “Lascia perdere proprio, sei una persona insignificante. Io ho dei valori, non entro in una famiglia giusto per, perché le persone si affezionano”.

Da quel momento, Jessica ha preferito interrompere temporaneamente i rapporti appreso il reale intento di Ceccucci: cercare visibilità nel programma e proseguire la conoscenza con la Dama Marika Geraci piuttosto che conoscerla realmente, anche lontano dalle telecamere. A cuore aperto, Jessica ci ha spiegato: “Da lì ho preferito stoppare un attimo. Ne ho parlato con la redazione, sono stata male, ho avuto l’ausilio di tutto lo staff, perché avevamo registrato delle puntate dove io e Diego ci siamo visti, ma lui se ci teneva poteva fare qualcosa. A lui interessava una persona che aveva visibilità più ampia della mia per portare avanti quello che era il suo ‘business‘”.

Diego Ceccucci e Marika Geraci: i dubbi di Jessica Serra

Sino a quando Diego Ceccucci è ricomparso nella vita di Jessica, iniziando a cercarla attraverso messaggi: “A distanza di tempo mi vedo arrivare dei messaggi da lui, uno di questi è: ‘Bene, ti sei messa le scarpettine da tennis e te ne sei voluta andare’. Io gli dissi: ‘Le scarpettine da tennis le avevo lasciate. Tu non hai fatto niente, e te ne sei fregato. Di cosa stiamo parlando?’”.

Lui voleva recuperare la dinamica per ritornare in puntata sia con te che con Marika?

“Era il suo obiettivo, perché si creava più show, mentre qua non si parla di show ma di sentimenti e persone. Io non mi ritengo un numero, sono una persona con principi e valori: o mi accetti per quella che sono oppure quella è la strada. Questo vale per lui come per tutti gli altri. Abbiamo poi avuto in centro allo studio un confronto con lui e Marika. Io resto basita, perché sino al giorno prima me ne parlava male di Marika. Lui ha detto che Marika camminava come una papera, che è bruttissimo da dire una donna, e lo ripresi. Ma la delusione più grande è stato il comportamento di lei, perché a fine puntata era l’unica persona a cui mi avvicinavo a parlare e lei si avvicinava a me. L’ho vista quindi come una forte mancanza di rispetto, perché dico: ‘Marika, io vengo lì, chiacchieriamo, e poi mi fai questo?’. La stessa persona che a me e Diego ha detto, dopo un ballo: ‘Siete belli, a quando i petali? A quando la scelta?’. Lì ho visto la poca correttezza sua”.

Secondo te anche Marika puntava allo show?

“Lei c’è da molto tempo, certo che ci puntava. Quando lei andò da Armando, se so che un uomo non ha interesse per me, non alzo il dito o mi muovo per andare da lui. Nelle puntate precedenti lei non c’era, quindi doveva fare qualcosa”.

L’ennesimo colpo di scena: “Lui mi ha bloccato su Whatsapp”

Jessica Serra svela anche di aver avuto di recente un contatto telefonico con Diego Ceccucci, e come ci ha raccontato c’è stata una “Grande discussione perché, dopo, ho sentito Diego perché ho detto: ‘Marika ha finito di continuare a dire che io sono gelosa di lei?’. Lui mi fa: ‘Non so cosa sta facendo’. Io gli ho risposto: ‘Come non lo sai?’. Siete h24 insieme e non sai cosa fa?’. Lui mi fa: ‘Ma cosa c’entra? Tu come stai?’. Io ho detto che l’avevo chiamato per quello. Mi ha passato il padre, mi ha invitato ad andare a casa loro, ma questo da non molto. Io scioccata, gli ho detto: ‘Non potrei venire a casa tua, è follia. Qua c’è qualcosa che non va’”.

Sino all’ennesimo colpo di scena: “Dopo questa conversazione, lui mi ha bloccato su Whatsapp. Sicuramente lei ne è venuta a conoscenza, ed è successa questa cosa. Io sono sicura di quello che c’era tra me e lui, del rapporto che si era instaurato con i familiari e quant’altro. Poi se è una persona che gioca a più carte, questo lo sa lui, ma sicuramente non è stato un atteggiamento da cavaliere“.

Diego e Marika proseguiranno insieme? Il parere di Jessica Serra

Jessica Serra resta comunque titubante sulla frequentazione tra Diego e Marika a Uomini e donne: “Secondo me passerà il tempo e ci si dimentica un po’ dei personaggi e lì voglio realmente vedere che fine faranno perché, sinceramente parlando, io non ci credo. Non è una brutta ragazza, avrà detto: ‘Andiamo sulla cresta dell’onda, lei è più conosciuta’”.

Quindi pensi che in futuro non andranno più d’accordo? Non ci sarà più nulla?

“Non lo so, ma io non ci scommetterei. Con me il rapporto era diverso, partendo dal presupposto che io mi ritengo una persona che nasce dalla terra, dalle cose semplici. Io molte volte ho detto a Diego: ‘Non ho la necessitò di uscire con il macchinone, di andare in locali x o y, per me va bene un takeaway. Io sono molto semplice’. Però molto probabilmente, per la tipologia di vita che fa lui, si avvicina di più a Marika”.

Diego Ceccucci e l’accordo proposto a Jessica: “Da lì la mia chiusura”

Nel complesso queste dinamiche che si sono create in studio, come sono state giudicate anche dagli altri? Per esempio Maria De Filippi, che rapporto hai avuto con lei? Ti ha dato dei consigli?

“Maria è una persona che riesce comunque a leggerti dentro, guarda molto alla tua espressività. Ha visto che io non stavo bene, sono arrivata a un punto in camerino che sono scoppiata a piangere e volevo andare via”.

La definitiva rottura con Diego si è consumata al termine di un accordo proposto a Jessica, la quale da quel momento non ha più voluto saperne nulla: “Lui mi propose un accordo, la motivazione reale per cui io l’ho lasciato è questo accordo, che ho rifiutato.

Io gli dissi: ‘Guarda, ti lascio carta bianca’, perché volevo capire sin dove arrivava. Lui mi fa: ‘Bene, allora io esco con le altre ma non ti preoccupare che la scelta mia sei tu’. Quando ho sentito una cosa del genere ho detto: ‘Tu pensa che squallore‘. Da lì c’è stata la mia chiusura, tant’è vero che sono andata dalla redazione e ho detto. ‘Io sono qui, mi sono fatta prendere per il cu*o e questo mi propone un accordo’. Non è giusto. Io qua mi ci sto mettendo davvero con i sentimenti”.

Jessica Serra e il retroscena sull’insulto ricevuto da un Cavaliere

Jessica, a seguire, ci ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 quando stava per prendere un volo e ritornare nello studio di Uomini e donne. L’intenzione era quella di incontrare un altro Cavaliere dopo la parentesi negativa con Ceccucci. Tuttavia le cose non sono andate nel verso giusto: “La redazione mi è stata molto vicina, mi hanno detto: ‘Jessica stai tranquilla, riprenditi’. Ma mi è dispiaciuta una cosa. Dovevo partire, ero già in aeroporto, non mi sentivo bene, avevo mal di testa. Io ho l’abitudine di portarmi un test rapido quando mi sposto. Mi sono fatta il test e non mi è piaciuto, perché c’era una lineetta sottile. Chiamo la redazione e dico: ‘Ragazzi, non mi sento bene’. E loro mi fanno: ‘Va bene Jessica, fai un altro test’. Vado in farmacia e risulto positiva. Avrei dovuto vedermi con uno dei cavalieri che è ancora all’interno del programma”.

Emerge, a seguire, un retroscena sul presunto insulto a lei rivolto proprio da quel Cavaliere. Le sue parole: “Il discorso è questo: io li sento quelli della redazione, perché ho instaurato un bellissimo rapporto, ma successivamente non ho avuto l’opportunità di parlare con questa persona, che ha detto cose abbastanza forti. Mi ha detto: ‘Jessica, se tu hai avuto intimità con uno dei due cavalieri che hai frequentato, io ti dico testuali parole: ‘affa***lo‘. Io gli ho detto: ‘Non sono tenuta a dirtelo’. E la cosa che mi è dispiaciuta maggiormente è il fatto di non aver avuto il confronto con questa persona”.

Jessica Serra e il mancato confronto con il Cavaliere dopo l’insulto

L’ex Dama ha ragionato a lungo su quanto successo, e si è fatta una sua idea su quello che potrebbe essere accaduto: “A quanto pare questo Diego chissà cos’ha detto nei camerini. Ma perché non lo dice a me cosa c’è stato? Che lì ne ho da dire anche io…”.

Resta in Jessica il rammarico di non aver avuto un confronto con questo Cavaliere, come ci ha confessato: “Con quella persona volevo un confronto, ma non ho avuto una spiegazione in merito e mi spiace, perché ho instaurato un buon rapporto con tutti loro. E se c’è qualcosa di cui non sono a conoscenza, credo che sia giusto che venga portato alla luce che io abbia il diritto di replica. Perché le campane si ascoltano da entrambe le parti. Non esiste che io mi debba sentire da una persona, che sinceramente mi piace, dire: ‘Se c’è stato qualcosa, io ti mando affa***lo’. Ma non esiste”. E aggiunge, parlando di questo retroscena non ancora del tutto chiarito: “Mi manca un tassello, e vorrei capire. Perché se è stato detto qualcosa nei miei confronti, io ho il diritto di capire. Io avevo una frequentazione, è un tassello molto importante da chiarire, perché qua si parla di onore, e non mi piace che venga attaccato il mio onore”.

Jessica Serra in attesa di una chiamata: “Qualcosa me lo devono”

Ti aspetti che ti richiamino prima o poi?

“Non lo so, ma una cosa è certa: questo punto qua qualcuno me lo deve chiarire, ma anche la persona stessa. Non esiste che mi venga detta un’affermazione così forte”.

Credi che alla fine qualcuno si farà vivo e ti darà spiegazioni?

“Spero, per la lealtà che ho avuto io nei suoi confronti, che qualcosa me lo devono”.

Jessica Serra dopo Uomini e donne: nuove certezze e consapevolezze

Nonostante la delusione ricevuta, Jessica Serra non vuole smettere di credere nell’amore. E ha rivelato come l’esperienza a Uomini e donne l’abbia aiutata ad acquisire maggiore consapevolezza di se stessa, fortificandola nel carattere e nell’autostima. “Perché io ci credo. Ho visto l’amore dei miei genitori, che hanno avuto alti e bassi. Hanno lottato l’uno per l’altro e hanno fatto una bella famiglia”.

Alla fine la sua esperienza l’ha fortificata: “Sono entrata lì perché credere in un uomo è una grande difficoltà per me. Lì mi è aumentata l’autostima, nonostante tutti i commenti, però per me il fatto di confrontarmi con una persona, ricredere in me stessa e capire che credo ancora nei sentimenti, mi ha fatto sentire viva. Come una persona che ha una speranza diversa nella vita: quella di incontrare realmente una persona seria. Però in primis ci devi credere e poi ci devi andare con i piedi di piombo”.