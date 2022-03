Mara Venier in prima serata su Rai1 con un nuovo programma? L’indiscrezione sul futuro della conduttrice

Mara Venier si starebbe preparando a tornare in onda su Ra1, in prima serata, con un programma nuovo di zecca: è questa l’indiscrezione circolante nelle ultime ore. In attesa di capire il suo futuro a Domenica In per la prossima stagione, la conduttrice avrebbe intenzione di lanciare questo nuovo progetto, in cui sarebbe coinvolto anche il regista Ferzan Ozpetek: tutti i dettagli di questa clamorosa ipotesi.

Mara Venier, un nuovo programma in cantiere: l’indiscrezione

Sono emerse alcune indiscrezioni sul futuro professionale di Mara Venier, attualmente impegnata con l’ennesima edizione di Domenica In di grande successo in termini di ascolti.

Il futuro della conduttrice è ancora incerto e non è chiaro se sarà confermata al timone del programma domenicale di Rai1 anche per la prossima stagione. Quello che è certo è che ‘zia Mara’ non vuole fermarsi qui e, anzi, vorrebbe trovare nuova linfa vitale attraverso nuovi progetti televisivi.

Uno di questi, in particolare, la vedrebbe presto al timone di un nuovo format a breve in onda su Rai1. È l’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, che parla di un presunto ritorno della Venier in prima serata. Il progetto sarebbe ancora un cantiere aperto, ma stando a quanto viene riportato sul portale, il titolo provvisorio al momento sarebbe A cena da zia Mara.

Un nuovo format per Rai1, che dovrebbe andare in onda il prossimo maggio per due puntate in prime time.

A cena da zia Mara: Ferzan Ozpetek coinvolto nel progetto?

Nell’indiscrezione riportata da Dagospia compare anche un dettaglio interessante, legato alla presunta partecipazione di uno dei più amati registi internazionali: Ferzan Ozpetek.

Il condizionale è ancora d’obbligo e non sono arrivate conferme su questo nuovo format di Rai1. Mara Venier però, se fosse confermato, tornerebbe così al timone di un programma in prima serata dopo l’esperienza ne La porta dei sogni nel 2019.

A cena da zia Mara bagnerebbe così l’eventuale ritorno della conduttrice nella fascia serale. Il nome indica già quello che sarà il presunto contesto della trasmissione: decisamente informale, con ospiti e amici che interagiranno con quello che è ormai l’appellativo simbolo della conduttrice, ‘zia Mara‘ appunto. In attesa di conferme ufficiali, uno dei volti Rai più amati dal pubblico potrebbe presto cimentarsi in una nuova avventura sul piccolo schermo.