Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, Federica Aversano lo asfalta: “Ti auguro di crescere un pochino”

Matteo Ranieri ha preferito Valeria Cardone a Federica Aversano. La corteggiatrice non scelta si è detta delusa e ha attaccato duramente il tronista per averla illusa.

La puntata del 31 marzo di Uomini e Donne è stata dedicata alla scelta di Matteo Ranieri. Il tronista ha deciso di lasciare il programma televisivo con Valeria Cardone. Federica Aversano, la corteggiatrice non scelta dal ragazzo, ha deciso di dire la sua opinione, con forza, nei confronti del tronista e del suo percorso a Uomini e Donne.

La scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne e la reazione di Federica Aversano

La scelta di Matteo Ranieri è finalmente andata in onda. Ci mancherà il tronista con tutti i suoi dubbi? No. Forse sentiremo l’assenza, invece di Federica Aversano, che per quanto al alcuni stia proprio antipatica, almeno si è fatta vedere, conoscere dal pubblico, ha espresso delle opinioni.

Si, perché in quest’edizione di tronisti poco interessanti, anche le corteggiatrici e i corteggiatori latitano. La scelta di Matteo Ranieri, Valeria Cardone, infatti, l’abbiamo a malapena sentita parlare qualche volta in esterna. Niente di più.

Una scelta che, comunque ci ha dato due gioie. La prima è stata la preparazione alla puntata con le battutine di Luca Salatino: “Lo dobbiamo lucidà… Mi pari una bomboniera di un battesimo di una femmina”. La seconda è stata la sfuriata di Federica Aversano, che non sarà elegante, ma ci stava: “Forse per maturità sei molto più vicino a lei che a me… Posso camminare ancora una volta a testa altra, io“.

In fondo lo sappiamo tutti che il tronista già si era accorto da tempo di non provare nulla per Federica Aversano ed è andato fino a casa sua senza motivo: “Potevi non farlo se non c’era quella cosa voluta… Ti ho fatto parlare per sei mesi, non voglio più che tu parli… Ti ho dato corda… Io mi sento presa in giro… La scelta l’hai presa prima… L’ultima che potevi prendere in giro ero proprio io… Penso veramente di essermi illusa… Sei stata una delusione… Ti auguro di crescere un pochino”.

La corteggiatrice, praticamente, ha espresso ogni pensiero negativo nei confronti del tronista.

Luca Salatino e Matteo Ranieri: la vera scelta?

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno lasciato insieme il dating show. A questo punto, se son rose, fioriranno. Ma la vera coppia che si è creata da questo percorso televisivo è quella tra Matteo Ranieri e Luca Salatino.

La lettera di addio del tronista romano al collega ha commosso, in realtà, più della scelta stessa: “Come saranno le mie giornate senza di te… Sembra ieri quando ci siamo stretti la mano la prima volta… Sembrava ci conoscessimo da una vita… Mai nessuno è riuscito a capirmi e a starmi vicino così come hai fatto tu… Non avere mai paura delle tue fragilità… Uguali nei valori e nell’anima… Fratello, perché è questo quello che sei… Siamo innamorati tra di noi”.