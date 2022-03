SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 31 marzo 2022

L’ultimo concorso del gioco nel mese di marzo 2022 va in scena nella serata di giovedì 31 marzo 2022. Il SuperEnalotto torna con il Jackpot mastodontico pari a 180 milioni e 400mila euro per dare ai suoi giocatori una nuova occasione per tentare di accaparrarselo. A partire da qualche minuto dopo le ore 20:00, momento dell’estrazione della sestina, sul nostro sito potrai controllare tutta la combinazione vincente in grado di regalare il montepremi.

Il concorso andato in scena martedì 29 marzo 2022 ha visto la partecipazione di tanti milioni di giocatori.

L’estrazione ha infatti ingolosito i numerosi giocatori andati come sempre a caccia del Jackpot milionario del SuperEnalotto, senza che però che nessuno di loro sia riuscito nell’impresa di vincere gli oltre 180 milioni di euro messi in palio.

L’estrazione di martedì scorso non ha dunque regalato il tanto desiderato Jackpot da vincere attraverso il pronostico corretto del 6, ne tantomeno è riuscita a ricoprire di oro alcun giocatore capace di mettere a segno il 5+1.

La lotta contro la dea bendata riprenderà nella nuova estrazione di oggi giovedì 31 marzo 2022 a partire dalle ore 20:00.

Il bilancio della scorsa estrazione è stato però positivo per qualche fortunato giocatore in grado di centrare 5 numeri della combinazione vincente, che a regalato a ben cinque giocatori poco più di 40mila euro a testa. La combinazione ha regalato poi altre soddosfazioni quando si è affiancata con il numero Superstar, delle quali citiamo quella messa a segno da cinque giocatori capaci di centrare il 4 Stella e di vincere a testa oltre 37 mila euro.

Nell’estrazione di oggi il Jackpot del gioco continuerà a crescere ancora una volta con la speranza che qualcuno dei giocatori che prenderanno parte al concorso possano centrare la combinazione in grado di regalarlo, riuscendo a bissare la sensazionale vincita che manca ormai dal maggio 2021.

Gioca al SuperEnalotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.