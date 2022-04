Al Bano vittima di truffa: falso bonifico per l’acquisto del suo vino. Un 32enne a processo

Oltre che essere un celebre cantante in Italia e all’estero, Al Bano possiede anche un’enoteca e una tenuta agricola in cui produce il suo famoso vino. Il cantante ha sporto formale querela in quanto alcuni clienti gli avrebbero pagato alcune casse di vino tramite un bonifico “inesistente”. Le indagini hanno portato ad accusare un 32enne e presto si svolgerà il suo processo.

Al Bano e il pagamento con bonifico fasullo: i fatti

I fatti risalgono al 2018, quando nella casella di posta elettronica dell’enoteca di Al Bano arriva una mail, il cui mittente non è ancora stato identificato, in cui veniva richiesto un ordine 30 casse di bottiglie di vino.

Due giorni dopo, racconta Al Bano alla Guardia di Finanza, è arrivata una seconda mail con la copia del bonifico di pagamento dell’ordine effettuato in una banca di Las Palmas, nelle Isole Canarie. Inoltre, il messaggio indicava anche le modalità di ritiro delle casse di vino. Nella denuncia eseguita dal cantante si legge ancora che, in effetti, quello stesso pomeriggio alla sua tenuta si sono presentati due individui che hanno caricato le 30 casse di vino sopra ad un furgone per poi andare via.

Il bonifico però è risultato essere falso e il cantante ha deciso, quindi, di sporgere personalmente denuncia presso la caserma della Guardia di Finanza.

In seguito, il carico è stato intercettato e restituito ad Al Bano stesso.

Nel corso del tempo le indagini sono proseguite e il procuratore aggiunto di Brindisi, Antonio Negro, ha optato per una citazione diretta a giudizio.

Il processo per il finto bonifico per le casse di vino di Al Bano

Dopo alcune indagini, sotto processo è finito Francesco Vagali, un 32enne di Oria (provincia di Brindisi) che avrebbe agito nella truffa ad Al Bano in concorso con un’altra persona. L’imputato avrebbe chiesto, insieme al suo legale, di essere giudicato tramite rito abbreviato.

Ad oggi, la discussione del processo e la sentenza sono rinviate a maggio.