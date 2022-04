Cadavere carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme: la scoperta dei Vigili del fuoco nel Milanese

I Vigili del fuoco intervenuti per un’auto in fiamme nelle campagne del Milanese, in territorio di Albairate, vi avrebbero scoperto un cadavere carbonizzato. Secondo quanto finora ricostruito, si tratterebbe di un vero e proprio giallo: le indagini sul caso, in mano ai carabinieri di Abbiategrasso, al momento non avrebbero ancora chiarito l’identità della vittima.

La macabra scoperta sarebbe stata fatta proprio dai Vigili del fuoco, giunti su posto dopo l’allarme per spegnere l’incendio che avrebbe distrutto il veicolo nelle campagne di Albairate, in provincia di Milano.

Sulla vicenda, riferisce Ansa, sarebbero state avviate indagini da parte dei carabinieri di Abbiategrasso e attualmente non ci sarebbero novità di rilievo per risolvere il caso. Stando alle informazioni finora emerse, infatti, gli inquirenti non sarebbero ancora riusciti a stabilire l’identità della vittima e anche il sesso sarebbe ignoto.

Nelle ore successive alla scoperta del corpo carbonizzato nell’auto in fiamme ad Albairate, sono emersi alcuni dettagli che restituiscono una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto in nottata.

Stando alle informazioni riportate dall’agenzia di stampa, che precisa come ancora non sia chiaro se si tratti di un uomo o una donna, i Vigili del fuoco avrebbero ricevuto una chiamata d’allerta intorno alle 20.45 di ieri.

A telefonare, lanciando l’allarme per un rogo tra le sterpaglie, sarebbe stato un residente della zona.

Intervenuti per spegnere l’incendio, i Vigili del fuoco si sarebbero trovati di fronte a una scena tanto inaspettata quanto inquietante. La scoperta del cadavere sarebbe avvenuta poco dopo, completata la fase di spegnimento.