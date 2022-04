Disoccupazione, come richiedere la Naspi, o indennità mensile: chi ne ha diritto e cosa scrivere nella domanda

La NASpI è stata introdotta a seguito della promulgazione del Jobs Act nel 2015. Di seguito tutte le informazioni su come presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione. È stata introdotta da Renzi nel maggio del 2015 con il Jobs Act, in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. La NASpI può durare fino ai 24 mesi ed è calcolata in base alle settimane di contribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni di impiego. Come riporta il sito ufficiale dell’INPS, L’indennità di disoccupazione viene erogata a seguito della domanda del beneficiario.

A chi spetta la NASpI

La NASpI viene erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, tra cui:

apprendisti;

soci lavoratori di cooperative

personale artistico

dipendenti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione può essere richiesta anche dagli operai agricoli a tempo indeterminato.

Qual è l’importo previsto dalla NASpI

L’importo previsto dalla NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. L’indennità di disoccupazione diminuisce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto meso di godimento. L’importo massimo di riferimento previsto dalla NASpI, viene calcolato ogni anno in base alle variazioni dell’indice ISTAT e comunicato in seguito all’INPS, nel 2021 era pari a 1.227,55 euro.

Nel caso in cui la retribuzione media sia superiore all’importo di riferimento (1.227,55 nel 2021), l’indennità sarà pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In qualunque caso l’indennità non può essere superiore all’importo massimo stabilito con legge e ricalcolato ogni dall’indice ISTAT, nel caso del 2021 era pari a 1.335,40 euro.

Quando e come fare domanda per la NASpI

Per poter usufruire della NASpI bisogna inoltrare la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica ed entro 68 giorni dalla:

data di cessazione del rapporto di lavoro;

cessazione del periodo di maternità indennizzato;

cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro;

definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Prima di presentare la domanda è possibile consultare il tutorial “NASpI: invio domanda” presente sul sito INPS.