L’Eredità – Una sera insieme: Flavio Insinna conduce lo speciale a supporto della popolazione ucraina

L'Eredità - Una sera insieme è lo speciale del game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Gli ospiti che giocheranno per devolvere in beneficienza il ricavato.

Sabato 2 aprile 2022 su Rai1 va in onda una puntata speciale del conosciuto quiz condotto dall’attore e presentatore romano. Flavio Insinna si presta all’esperimento della rete, che da tempo propone nella prima serata del fine settimana i suoi iconici game show, il tutto per una buona causa benefica e di solidarietà. L’Eredità – Una sera insieme andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa con l’intento di raccogliere fondi in favore della popolazione ucraina. A cercare di devolvere in beneficienza l’intero ricavato dell’eventuale vincita ci saranno tanti volti noti del nostro spettacolo come Orietta Berti, Francesco Gabbani e tanti altri.

L’Eredità – Una sera insieme: la puntata speciale

Sabato 2 aprile 2022 su Rai1 si gioca tutti insieme per uno scopo benefico in favore della popolazione ucraina. Gli ospiti e gli spettatori de L‘Eredità – Una serie insieme saranno i protagonisti di una avvincente gara di solidarietà presentata dal volto storico del game show Flavio Insinna.

Il programma si schiera al fianco della raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF che hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga dalle guerra scoppiata nella loro nazione.

Anche il pubblico della trasmissione potrà partecipare alla raccolta donando tramite il numero 45525 con un semplice SMS per garantire protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico alle popolazioni colpite.

L’Eredità – Una sera insieme: gli ospiti che giocheranno per beneficienza

La puntata speciale della trasmissione al fianco della ricerca vedrà sette personaggi famosi giocare con la speranza di riuscire a mettere a segno una vincita da devolvere per il prezioso scopo. A giocare con Flavio Insinna ci saranno Orietta Berti, lo storico campione de L’Eredità Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli.