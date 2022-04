Manila Nazzaro a Verissimo racconta l’amicizia con Miriana Trevisan: “Mi ha fatto ricredere nella sorellanza”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono ritrovate e hanno stretto una solidissima amicizia. Oggi Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, ospiti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrono la loro avventura insieme nel reality di Alfonso Signorini e parlano del loro speciale rapporto. Manila, in particolare, rivela di aver scoperto grazie alla ex coinquilina la bellezza della parola “sorellanza“.

Miriana e Manila, sorelle oltre che amiche: il racconto a Verissimo

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno creato uno speciale rapporto di amicizia in particolare sul finire dell’edizione del reality.

Le due coinquiline, che si conoscevano già prima del programma, a Cinecittà si sono ritrovate ed hanno instaurato un prezioso legame che hanno tutta l’intenzione di conservare e preservare anche ora che il reality è finito. Oggi pomeriggio Silvia Toffanin intervista le due ex gieffine a Verissimo.

Manila rivela subito di aver riscoperto in Miriana una preziosa amica. Grazie a lei, infatti è tornata a credere nella parola “sorellanza”: “C’è stato un momento in cui io, che sono sempre stata estremamente convinta della sorellanza non solo nel dirla ma nel praticarla, ho perso la voglia di crederci.

Miri mi ha fatto ricredere invece in quella solidarietà e sorellanza di cui tanto parliamo: esiste, basta volerla e crederci, e quando si trova è bellissimo. Avere un’amica non è un tesoro, di più“.

Manila e Miriana e i momenti più difficili al GF Vip: “Ci siamo confrontate“

Miriana e Manila nella Casa si sono spesso confrontate e non hanno mai fatto mancare il proprio reciproco supporto nei momenti di difficoltà. La Nazzaro, in particolare, ha saputo confortare la Trevisan quando ha parlato della menopausa forzata che ha dovuto attraversare, in seguito a un delicato intervento.

Con la voce rotta dalle lacrime, Miriana spiega: “Ci siamo confrontate nella casa, sulle nostre paure di un ritorno di questo male oscuro. Quella che è la parte femminile che è stata colpita…“.

L’ex ragazza di Non è la Rai, travolta all’emozione, ha poi lasciato parola a Manila, che ha riconosciuto in lei una donna battagliera: “Miriana è stata una guerriera, lei ha attraversato nella Casa uno dei momenti più difficili per una donna: la menopausa, ma la menopausa come l’ha attraversata lei, dovuta a un intervento pesantissimo. Nonostante tutto, non ha mai permesso che mancasse un sorriso e un aiuto a chiunque in quella Casa.

Era un esempio di quello che vorrei essere io sempre“.