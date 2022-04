Maria De Filippi e Uomini e Donne in lutto, è morto Piero Sonaglia: “Fa malissimo, ti vorrò bene per sempre”

Grave lutto per la famiglia del programma Uomini e Donne e personalmente per la sua conduttrice Maria De Filippi: è morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio di molti programmi della regina di Mediaset. La De Filippi lo ha salutato con un toccante post ma non è l’unica personalità televisiva ad averlo ricordato in questi minuti.

Morto Piero Sonaglia, assistente di Uomini e Donne: l’addio di Maria De Filippi

Ad annunciare la notizia è stato il regista televisivo Roberto Cenci dal suo account Instagram. È morto Piero Sonaglia, volto dietro le quinte di Uomini e Donne, La Corrida, Tu Si Que Vales e molti altri programmi della Fascino di Maria De Filippi: era noto al grande pubblico proprio perché nonostante il suo ruolo da assistente di studio era spesso chiamato in causa dai conduttori.

Una figura preziosa, salutata con commozione dalla De Filippi attraverso un comunicato uscito sulle pagine social della regina di Mediaset.

“Fa davvero malissimo – ha scritto la De Filippi – La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta“. E rivela: “Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto.

Nel modo giusto, per tutti“.

Da Maria De Filippi a Gerry Scotti, l’addio a Piero Sonaglia

L’addio di Maria De Filippi a Piero Sonaglia prosegue così: “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene“.

Aggiunge infine: “Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria“.

La conduttrice di Uomini e Donne e produttrice di numerosi programmi non è l’unica ad averlo salutato, in queste prime ore dalla diffusione della notizia.

Dal suo account Instagram Gerry Scotti ha scritto: “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca“.