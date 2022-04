Nati con la camicia: il film con Bud Spencer e Terence Hill torna in onda su Rete4. Quando vederlo

Nati con la camicia torna in onda su Rete4 in prima serata su Rete4 sabato 2 aprile 2022. Scopri le curiosità, la trama ed il cast del film con Bud Spencer e Terence Hill.

Nella prima serata di sabato 2 aprile 2022 il canale di Rete4 ripropone un altro film della leggendaria coppia del nostro cinema tutta risate e cazzotti. Nella pellicola Nati con la camicia, una sorta di parodia divertente dei film di spionaggio americaneggianti in voga in quegli anni, Bud Spencer e Terence Hill interpretano un burbero ed un ventriloquo vagabondo che si ritrovano per essere scambiati incomprensibilmente per due agenti della CIA. I due finiranno in operazioni segrete da cui dipenderanno addirittura le sorti dell’intero globo.

Nati con la camicia: le curiosità ed il cast del film

Nati con la camicia è un film del 1983 diretto da Enzo Barboni, storico regista di svariati western all’italiana come Lo chiamavano trinità, …continuavano a chiamarlo Trinità e …e poi lo chiamarono il magnifico.

La colonna sonora è stata composta da Franco Micalizzi, che già si era occupato delle musiche dei tre film iconici.

La pellicola è la tredicesima dei sedici film che ha avuto come protagonista la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill, storici compagni di set che hanno segnato un’epoca. Nel film i secondo attore viene doppiato per l’ultima volta da Pino Locchi e poi sostituito successivamente da Michele Gammino.

Al fianco degli interpreti principali vi sono anche Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti.

Nati con la camicia: la trama della pellicola

Rosco Fraker è uno stravagante vagabondo che fa il ventriloquo e che gira il mondo in pattini a rotelle mentre Doug O’Riordan è un ex-detenuto dal pugno facile ed il cuore tenero appena uscito di galera dopo delle strane vicende. I due si incontrano in un bar e danno il via ad una scazzottata, finendo per essere notati da alcuni tizi che penseranno che sono degli agenti della CIA. Tra una scazzottata e l’altra finiranno per partecipare a delle operazioni top secret che gli metteranno nelle mani le sorti dell’intero mondo.