Bimba di 5 anni scomparsa in Molise, il nonno della piccola Nicole: “Credo sia stata rapita”

Preoccupazione per la scomparsa di Nicole, 5 anni, avvenuta in Molise. Le foto della piccola di cui si sono perse le tracce e gli aggiornamenti sulle ricerche.

Angoscia e preoccupazione in Molise per la scomparsa di una bambina di 5 anni. La piccola potrebbe essersi allontanata dalla sua casa nella serata di ieri. Le ricerche sono in corso e non escludono nessuna pista.

Bambina di 5 anni scomparsa in Molise, ore di preoccupazione e ricerche frenetiche

La bambina si chiama Nicole ed è originaria di Limosano, in provincia di Campobasso, e vive con la famiglia a Sant’Angelo Limosano. Proprio qui la piccola è scomparsa attorno alle 23 di ieri sera 2 aprile, forse allontanatasi dalla sua casa. L’ultima volta la famiglia l’avrebbe vista all’interno della loro abitazione.

Quando i genitori si sono accorti che Nicole non si era nascosta per gioco e dopo averla cercata senza risultato nei dintorni, chiamandola nel buio della notte, hanno subito contattato le forze dell’ordine, gli amici e altri parenti. Sulle tracce della piccola si sono mobilitati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, il Soccorso Alpino e Speleologico e i Carabinieri. A loro si sono uniti anche gli abitanti e i sindaci di Limosano e Limosano Sant’Angelo.

Le parole di angoscia dei familiari della piccola Nicole, la bimba scomparsa in provincia di Campobasso

Le ricerche della bambina di 5 anni scomparsa stanno coinvolgendo l’utilizzo di droni con rilevatori di calore, cani molecolari ed elicotteri che sorvolano la zona.

In particolare, nei dintorni della casa è presente un boschetto ed è qui che si stanno concentrando gli sforzi, nella speranza di ritrovare presto la piccola. Il nonno della bambina, sentito dall’inviata Rai in Molise, ha spiegato che “Credo sia stata rapita, non aveva nessun motivo di saltare la finestra, non l’ha mai fatto, aprire entrambe le finestre e la veranda fuori, mai fatto”.

L’uomo ha raccontato come “Già un anno e mezzo fa un episodio, sono entrati in casa di mia figlia e hanno saccheggiato tutto, non vorrei che non hanno trovato niente e ora hanno fatto questo”.

A Quotidianomolise la sindaca di Limosano, Angela Amoroso, ha espresso rammarico e confermato che “Purtroppo non riusciamo a trovare la piccola, la stiamo cercando da ieri sera ma per il momento non riusciamo ancora rintracciarla”.

Leggi i post sulla scomparsa della bambina