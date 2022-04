Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata di domenica 3 aprile di Fabio Fazio

Che tempo che fa torna in onda su Rai3 domenica 3 aprile per un nuovo appuntamento condotto da Fabio Fazio. Scopri i temi e tutti gli ospiti di puntata.

La nuova puntata di Che tempo che fa in onda su Rai3 nella prima serata di domenica 3 aprile 2022 sarà quasi interamente dedicata alla guerra che si sta tenendo in Ucraina. Il conduttore Fabio Fazio avrà la possibilità di ascoltare gli interventi ed i contributi di politici, giornalisti, intellettuali ed inviati che saranno ospiti nel corso dell’appuntamento di oggi. Ospiti d’eccezione della puntata al via a partire dalle ore 20 saranno il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ed il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ai quali si aggiunge l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi.

I temi e gli ospiti della puntata di oggi nella quale il pubblico si godrà anche la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 3 aprile

Il nuovo appuntamento con la trasmissione condotta egregiamente da Fabio Fazio proporrà una attenta analisi dell’attualità mondiale che ruota intorno al conflitto che si sta tenendo in terra ucraina. Che tempo che fa per l’occasione avrà a disposizione la partecipazione di eccezionali ospiti che interverranno per analizzare la triste situazione.

Al dibattito parteciperà il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ed anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi.

Che tempo che fa: un altra settimana senza Tavolo ma con un grande ospite

Nonostante la nuova puntata di Che Tempo Che Fa sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina con l’intervento degli ospiti elencati in precedenza, l’apputamento nella sua seconda parte cercherà di riprendere i toni più leggeri e giocosi ai quali ci ha abituato.

Il grande ospite della seconda parte di puntata sarà infatti Lorenzo Jovanotti che tornerà nello studio, come anticipato anche su Instagram, presidiato anche da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.