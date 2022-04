Domenica In celebra la carriera di Vincenzo Mollica, Carlo Conti in video-collegamento: “Ha dato tanto”

Domenica In celebra la lunga e brillante carriera di uno dei volti simbolo del Tg1, per il quale ha lavorato per molti anni in qualità di inviato: Vincenzo Mollica. Il giornalista, ospite oggi pomeriggio di Mara Venier, riceve l’omaggio di numerosissimi volti Rai tra cui Carlo Conti in video-collegamento. Il conduttore ricorda il supporto da lui ricevuto durante i suoi Sanremo e, insieme, ricordano il grande Fabrizio Frizzi.

Carlo Conti omaggia Vincenzo Mollica ricordando i suoi Festival di Sanremo

Vincenzo Mollica è protagonista di un’ampia pagina celebrativa di Domenica In, nella puntata in onda oggi pomeriggio.

Lo storico giornalista e inviato del Tg1, simbolo del Festival di Sanremo per le sue interviste sul balconcino della kermesse, ha detto addio alla tv nel 2020 dopo anni di onorata carriera. A distanza di due anni la sua passione e dedizione al lavoro continua a rappresentare un marchio indistinguibile della sua attività in Rai, al punto da essere omaggiato oggi nello studio di ‘zia Mara’ con tanti ospiti d’eccezione.

Tra questi, in video-collegamento, c’è anche Carlo Conti, che ricorda quando era alla conduzione del Festival di Sanremo e Vincenzo Mollica lo spronava in questa avventura.

Il conduttore svela: “Ha dato a tutti noi tanto e ricordo proprio quando era dal balconcino dei miei Sanremo perché era un’istituzione, il segno che veramente stavi per condurre il Festival Di Sanremo. Vincenzo mi ha sempre supportato e ci ha sempre voluto bene, ci ha incoraggiato. Delle volte con i suoi silenzi ci faceva capire che qualcosa non andava bene, ma poi ci osannava quando andava bene“.

Carlo Conti e Vincenzo Mollica: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Carlo Conti ricorda anche un altro momento memorabile quando, a L’Eredità, tornò il grande Fabrizio Frizzi e Vincenzo Mollica era lì presente con i due conduttori: “Un altro ricordo meraviglioso ce l’ho quando Vincenzo è venuto in studio a L’Eredità, quando era ritornato Fabrizio.

Vicenzo era lì con me e con lui e fece un servizio particolarmente toccante“. L’occasione è quella di ricordare il compianto volto Rai attraverso le parole e il plauso d’omaggio di Mollica: “È vero, grande Fabrizio Frizzi, voglio applaudirlo da questo studio. Un momento davvero commovente“.

Lo stesso giornalista racconta, a seguire, la speciale amicizia tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, con il primo che ha rappresentato una spalla per il secondo durante un periodo negativo: “Voglio dire una cosa al merito di Carlo, che per Fabrizio è stato come un fratello.

Carlo, anche quando Fabrizio ha avuto momenti difficili con la Rai, l’ha sempre sostenuto. E quel momento in cui l’ha convinto a tornare in tv, è stato un momento di affetto e fratellanza tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi: un momento bellissimo“.