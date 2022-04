Emanuele Filiberto e il gossip sulla presunta crisi con la moglie Clotilde: il giudice di Amici fa chiarezza

Emanuele Filiberto ha raccontato a cuore aperto l’amore per la famiglia e per le figlie Vittoria e Luisa, e l’ha fatto ospite oggi pomeriggio a Verissimo. In video-collegamento con Silvia Toffanin, il giudice di Amici ha spiegato come abbia sempre cercato di tutelare la sua famiglia dal mondo del gossip, in particolare il matrimonio con la moglie Clotilde. “Credo che l’importante sia proteggersi” rivela il principe.

Emanuele Filiberto lontano dai gossip: la confessione a Verissimo

In video-collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, Emanuele Filiberto ha rilasciato un’intima intervista ripercorrendo la storia della sua vita e l’amore per la famiglia.

Dallo studio di Amici, dove veste in questa edizione il ruolo di giudice per il secondo anno consecutivo, il principe ha spiegato in particolare l’importanza di tutelare gli affetti più cari dai chiacchiericci del gossip.

“Non vivendo in Italia – spiega – evito tutti questi scandali. Io ho voluto vivere all’estero per poter tenere per me il mio mondo, con Clotilde e le mie figlie. Sono molto protettivo, sono rari i gossip su di me, perché non ce ne sono o ce ne sono pochi, o i pochi che ci sono non vengono beccati dalla stampa italiana.

Credo che l’importante sia proteggersi, perché gli attacchi venuti da fuori possono veramente rovinare una coppia e una famiglia. Ho sempre voluto rimanere il più anonimo possibile“. Negli scorsi mesi, infatti, si rincorrevano le voci di una presunta crisi nel matrimonio con la moglie Clotilde. Voci dunque rispedite al mittente, come confermato proprio oggi pomeriggio da Silvia Toffanin.

Emanuele Filiberto e l’amore per le figlie: “Vivo per loro“

Emanuele Filiberto, a seguire, parla del rapporto speciale per le figlie Vittoria e Luisa ora adolescenti.

Il principe parla di questo periodo importante nella vita delle figlie, quello adolescenziale: “La sto vivendo bene perché, malgrado le difficoltà dell’adolescenza, devo dire che sia Vittoria che Luisa sono due ragazze molto in gamba.

Parliamo tantissimo, di tutto, ed è importante: non ci sono tabù. Lo vivo bene, non sono un papà geloso“.

Il principe non trattiene il suo amore per le due principesse di casa e rivolge loro parole al miele: “Vivo per loro, come i miei genitori hanno vissuto per me, e sono molto orgoglioso“.