Lo Show dei Record, Gerry Scotti al timone del quinto appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

Lo Show dei Record torna in onda su Canale5 con Gerry Scotti. Scopri le anticipazioni della puntata e l'ospite atteso in studio che sarà alle prese con un record da battere.

Domenica 3 aprile 2022 su Canale5 Gerry Scotti torna in scena con le performance ed i record più bizzarri del mondo. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese a partire dalle ore 21:30 circa il conduttore riprende in mano il timone del programma che nell’occasione lo premierà come detentore di un curioso ma prestigioso record. Mentre dall’Autodromo di Monza andranno in scena le nuove performance capaci di appassionare e divertire tutto il pubblico collegato da casa, i nuovi concorrenti cercheranno di superare i loro limiti stabilendo dei primati mondiali al cospetto di un nuovo sportivo italiano che arriverà in studio per cimentarsi con una curiosa prova.

Cosa accadrà nella nuova puntata de Lo Show dei Record nella quale ad aiutare il conduttore ci saranno ancora una volta Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coadiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre e dall’immancabile Marco Frigatti, tutti a corredo del nuovo ospite sportivo che si cimenterà con alcune entusiasmanti prove.

Lo Show dei Record: su Canale 5 va in onda il nuovo appuntamento

Il programma domenica 3 aprile 2022 mette in scena una nuova puntata a caccia dei record più impensabili.

Il pubblico sarà nuovamente collegato e coinvolto davanti agli schermi di Canale5 per gustarsi le nuove formidabili gesta dei concorrenti presentati da Gerry Scotti.

Al sua fianco ci sarà nuovamente la folta squadra capitanata dall’inviato Umberto Pelizzari e dal giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, aiutati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre pronti a giungere in studio o nell’Autodromo di Monza per ufficializzare l’esito delle prove tenute dai concorrenti.

Lo Show dei Record: l’opsite della quinta puntata

Nel corso del nuovo appuntamento che vedrà nuovamente il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen l’olandese Kelvin De Ruiter alle prese con un altro tentativo di record mondiale, il protagonista sarà lo stesso Gerry Scotti che sarà premiato con il record mondiale come il presentatore con più puntate condotte di Chi vuole essere milionario.

Il conduttore aprirà lo studio ad un nuovo sportivo italiano che giocherà simpaticamente con alcune prove. Questa volta toccherà alla olimpionica e campione del mondo Vanessa Ferrari.