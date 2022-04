Multe per gli over 50 no vax, in arrivo le prime comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Sono in arrivo le prime multe per le persone ultracinquantenni che non si sono immunizzate contro il Coronavirus. Cosa si può fare dopo la ricezione e chi sono i destinatari.

Dopo 2 anni, l’Italia non è più in stato di emergenza. Mentre sono cominciati i primi allentamenti per alcune restrizioni, come l’obbligo di Green Pass, sono ancora attive le multe per le persone con più di 50 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

Multe per i no vax over 50, saranno consegnate nei prossimi giorni

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50 resterà in vigore ancora per qualche mese. La scadenza di questa norma è infatti prevista per il 15 giugno. Dopo un iniziale rallentamento, stanno per arrivare le prime sanzioni destinate agli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid oppure che non hanno rispettato le tempistiche previste per la somministrazione della seconda dose e del richiamo booster.

Nei prossimi giorni saranno consegnati i primi avvisi di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa bisogna fare dopo aver ricevuto l’avviso del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver ricevuto questa comunicazione, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni per comunicare un’eventuale esenzione alla vaccinazione all’Asl di competenza del proprio territorio.

L’esenzione è possibile nel caso di accertato pericolo per la salute, legato a specifiche condizioni cliniche che siano attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Se non sono presenti motivi specifici che possano esentare dalla vaccinazione la persona over 50, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà con l’invio della cartella di pagamento. La multa è pari a 100€ una tantum, cioè sarà disposta una sola volta.

I soggetti interessati da questa multa sono stimati in quasi 2.000.000. Questa sanzione dovrebbe quindi portare nelle casse dello Stato circa 200.000.000€, cifra che sarà destinata al Fondo per le emergenze.

Chi riceverà le multe destinate agli over 50 no vax: tutti i destinatari

Gli ultracinquantenni che dovrebbero ricevere gli avvisi ed eventualmente le cartelle di pagamento sono coloro che, al 1° febbraio: