Pony trascinato da un’auto per 3 km ad Acate, in Sicilia: “Mai vista in vita mia una crudeltà del genere”

Atroci immagini quelle che arrivano da Acate, Ragusa: un pony è morto dopo essere stato trascinato per 3km da un'auto. La denuncia dell'Oipa, che ha condiviso il video dell'accaduto.

Crudeltà senza senso ad Acate, provincia di Ragusa, dove un pony sarebbe stato trascinato per chilometri da un auto. Secondo quanto riportato, l’animale sarebbe stato vittima di una vera e propria sevizia che ha lasciato senza parole l’associazione animalista accorsa sul luogo.

Pony ucciso trascinato per strada: tremenda crudeltà in Sicilia

La notizi viene riportata da fonti locali siciliane: circa alle 7 di questa mattina, domenica 3 aprile 2022, è stato trovato sul ciglio della strada nei pressi di Acate (provincia di Ragusa) un pony morto. L’animale sarebbe stato trascinato da un’auto: non un’incidente, ma una vera e propria barbaria, una sevizia senza senso.

La femmina di circa dieci anni infatti sarebbe stata legata e trascinata per circa 3 km lungo la strada.

Quando è stata trovata e soccorsa dai veterinari dell’Asp, riporta l’agenzia, era ancora viva ma agonizzante: non è stato possibile fare altro che sopprimerla per mettere fine alle sue atroci e insensate sofferenze. Sono partite le indagini per scoprire chi è il responsabile o i responsabili dell’accaduto, anche perché il pony potrebbe essere rubato: possibili indizi potrebbero arrivare da telecamere di sorveglianza.

Pony trascinato per 3 km ad Acate: “Mai visto una crudeltà del genere”

A trovare il pony sarebbero stati alcuni lavoratori di un’azienda delle vicinanze: hanno quindi allertato l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) e i Carabinieri.

Il responsabile provinciale dell’associazione, Riccardo Zingaro, tramite un video diffuso sul proprio profilo, ha commentato duramente l’accaduto: “In tanti anni non ho mai visto una cosa del genere, mi viene da piangere“.

Poi attacca: “Siete dei bastar*i, degli infami. Ne ho viste tante ma una cosa così mai. Come potete trascinarvi un povero animale per chilometri… per chilometri!”.

Riccardo Zingaro poi aggiunge: “Sta soffrendo maledettamente. Che dio vi punisca, maledetti. Siete senza dio“. Il responsabile ribadisce: “Mai visto una crudeltà del genere, agonizzante non so da quanto“. Sull’asfalto è rimasta solo una scia di sangue del povero pony trascinato da un’auto.

ATTENZIONE: IMMAGINI FORTI