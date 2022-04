Sparatoria a Sacramento negli Stati Uniti: numerosi morti e feriti. Rissa e spari nei video sui social

Notte di terrore a Sacramento, città degli Stati Uniti: secondo quanto riportano le fonti locali si è verificata una tremenda sparatoria che finora avrebbe portato alla morte di numerose persone e al ferimento di altre. Sui social circolano primi video dell’accaduto.Spari a Sacramento: 6 morti e 15 persone coinvolte secondo la Polizia

Nuova tragica sparatoria negli Stati Uniti, è successo in California nella tarda mattinata italiana: alle 2 ora locale è stato aperto il fuoco a Sacramento, una delle più grandi città dello Stato sulla costa ovest. Secondo quanto riporta l’account Twitter della polizia, si è verificata una sparatoria in centro città: l’evento è accaduto tra la 10th Street e K Street, fuori da un locale chiamato El Santo.

Qui per motivi ancora ignoti si sarebbe verificata una tremenda rissa che ha coinvolto decine di persone, poi da un auto sarebbero stati sparati numerosi colpi d’arma da fuoco. Fonti locali riferiscono almeno 50 da un arma automatica.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: la Polizia riferisce che al momento sono state coinvolte 15 persone nella sparatoria di Sacramento, 6 sono morte. In corso le indagini: sono state chiuse le strade nei dintorni e alla cittadinanza è stato chiesto di evitare l’area interessata.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

Su Twitter circola un video della sparatoria di Sacramento: si sentono gli spari

In attesa che il bilancio dei morti e dei feriti si attesti con certezza e che la Polizia porti avanti le indagini sulle cause, sui social sta circolando un video su Twitter che mostrerebbe gli attimi prima della sparatoria di Sacramento. Sono immagini concitate: mostrano molte persone coinvolte in una rissa per strada, un uomo con un cappello rosso viene preso per il collo e strattonato da altri, poi all’improvviso si sentono degli spari.

Sono numerosi, in rapida sequenza, quindi chi regge la camera inizia ad allontanarsi dalla scena.

Secondo quanto citano fonti americane, un testimone avrebbe visto un uomo in un’auto allontanarsi dopo la sparatoria.

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6 — UA News (@UrgentAlertNews) April 3, 2022

L’evento che ha sconvolto Sacramento nella notte del 3 aprile è il secondo in poche settimane: un mese fa 5 persone sono morte in una simile circostanza, quando un uomo ha aperto il fuoco fuori da una chiesta uccidendo i suoi tre figli e un’altra persona prima di suicidarsi.