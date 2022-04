Tiziano Ferro spiazza Bianca Balti a Verissimo con un tenero video-messaggio: “È parte della mia famiglia”

Emozionante video-messaggio a sorpresa per Bianca Balti, ospite nel salotto di Verissimo per un’intima intervista. La modella è una grandissima amica di Tiziano Ferro, ed è proprio il cantante a rivolgerle un saluto speciale ripercorrendo la loro conoscenza e la profonda amicizia che li unisce. “Ci siamo guardati e ci siamo subito riconosciuti” le parole dell’artista ricordando il loro primo incontro.

Tiziano Ferro sorprende Bianca Balti: il messaggio d’affetto a Verissimo

Bianca Balti ha rilasciato un’intima intervista oggi pomeriggio a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin. La modella ha ripercorso gioie e dolori della sua vita, segnata da profondi dolori e da momenti di rinascita, sempre però circondata dall’affetto dei suoi più grandi amici.

Tra questi figura Tiziano Ferro, che con lei ha costruito una solidissima amicizia che li ha resi indispensabili l’uno per la vita dell’altra.

Proprio per raccontare questo prezioso legame che li unisce, il cantante ha voluto inviare all’amica un video-messaggio: “Ciao alla mia amica Bianca, alla quale voglio mandare questo messaggio di amore incondizionato. Bianca è una di quelle persone che mi ha dimostrato che l’amicizia vera nella vita può essere anche frutto della conoscenza da adulti, non per forza devono essere le amicizie dell’infanzia“.

L’artista a seguire ricorda il momento in cui incontrò per la prima volta Bianca Balti: “Ci siamo conosciuti in un posto sperduto, abbiamo vissuto nelle stesse città, lavorato con le stesse persone eppure non ci siamo mai incontrati in Italia. Ci siamo incontrati in un quartiere tutt’altro che popolare e di moda di Los Angeles, un quartiere molto semplice, in una chiesa tra l’altro. Ci siamo guardati e ci siamo subito riconosciuti“.

Bianca Balti e l’importanza dell’amicizia: “Mi sento fortunata“

Il video-messaggio prosegue con dichiarazioni al miele per Bianca Balti: “Penso di poter dire che Bianca sia una persona che ha la cosa più importante nelle persone: la generosità, una delle caratteristiche meno comuni nelle persone.

Penso che la generosità non abbia a che vedere con quanto hai, ma con quanto hai voglia di condividere. Bianca è così: sempre aperta, disponibile, trasparente. Io questa trasparenza la trovo bellissima, un dono molto raro.

Bianca è stata una delle prime a prendere in braccio i miei bimbi, è parte della mia famiglia come io penso di esserlo della sua. È bello essere il tuo vicino di casa, tuo fratello e zio delle tue cucciole, alla quale voglio veramente bene.

Ti mando un bacione enorme“.

Al termine del filmato, Bianca Balti in studio non trattiene la gioia e spiega quanto sia stato importante aver ricevuto da Tiziano Ferro un affetto puro ed incondizionato. Un affetto che le ha permesso di rimanere sempre se stessa: “È in questi momenti che mi sento fortunata, perché ho sempre messo le relazioni con gli uomini prima di tutto. Invece adesso mi guardavo intorno e mi dicevo: queste persone mi vogliono veramente bene per quello che sono, non c’è nessun interesse.

Sono diventati la mia famiglia ed è l’amore incondizionato che io ho sempre cercato e alla fine devo solo capire che ce l’ho sempre avuto“.