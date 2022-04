Carlo Conti torna con il nuovo show The Band: le parole del conduttore, la giuria e quando va in onda

Carlo Conti è pronto a tornare in pista con il suo nuovo talent show dedicato alle cover band. Scopri il format tramite le parole del conduttore di The Band.

Il conduttore volto di punta di Rai1 sta ricaricando le batterie in vista del grande ritorno in prima serata che lo vedrà protagonista a colpi di musica. Carlo Conti è quasi pronto a svelare al pubblico della rete ammiraglia della televisione pubblica il nuovo programma dal titolo The Band che metterà al centro dell’attenzione tanti gruppi musicali. Di fatto lo show sarà un talent per cover band, quelle che animano la provincia italiana riportando in vita i grandi successi della musica italiana e mondiale, aiutate da volti noti della nostra musica che fungeranno da coach e da giurati.

Carlo Conti spiega The Band: il meccanismo del nuovo talent show

Il conduttore toscano è pronto a tuffarsi in una nuova entusiasmante avventura televisiva che lo vedrà a contatto con il suo grande amore per la musica.

Carlo Conti ha legato indissolubilmente il suo volto a quello della musica, a partire dagli esordi di carriera nel mondo della radio e passando per il Festival di Sanremo, senza dimenticare il grande successo di Tale e quale Show.

La fortunata tradizione sta per aggiungere un nuovo capitolo alla lunga saga che il pubblico di Rai1 gradisce con il nuovo programma dal titolo di The Band. La trasmissione sarà una sorta di talent show per le migliori cover band d’Italia che si sfideranno portando in gara brani diversi della loro band preferita per ognuna delle prime serate.

A svelare i meccanismi della trasmissione è lo stesso conduttore nel corso di una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha svelato anche i grandi della musica che fungeranno sia da coach che da giurati aggiunti all’esplosiva giuria ufficiale formata da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini: “I tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Ciascuno di loro si prende cura di una band e vota le esibizioni delle altre. La classifica si forma con la somma dei voti dei tutor e della giuria”.

The Band: quando va in onda il nuovo talent

Il nuovo programma di Carlo Conti è pronto a prendersi la prima serata di Rai1 a partire da venerdì 22 aprile 2022. The Band, prodotta dalla Rai con Palomar Entertainment, andrà in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme a paritre dalle ore 21:30 circa e si stabilirà nella importante fascia oraria per